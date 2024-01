Allerede et tilbakeslag for japanske Koto

I de kommende ukene vil Anderlecht garantert være aktiv på overgangsmarkedet. Brussel-klubben planlegger å miste noen uønskede spillere og signere en annen sentral forsvarsspiller. Den første transaksjonen ble imidlertid gjennomført for en tid siden.

Faktisk annonserte Anderlecht offisielt sitt første vinteroppkjøp med Keisuke Goto i slutten av november. Den 18 år gamle spissen vil bli lånt ut til Jubilo Iwata neste år, og Anderlecht har også en kjøpsopsjon.

Papirproblemer

Le Soir rapporterer at Cotto i utgangspunktet vil bli med RSCA Futures, men må vente en stund før debuten. En måned etter at overføringen hans ble bekreftet, ser det ut til at Cottos papirarbeid fortsatt er under behandling. Derfor vil det unge talentet måtte begrense seg til individuelle innendørsøkter foreløpig og vil ikke kunne bli med lagkameratene ennå.

RSCA Futures skal spille treningskamp mot OH Louvain på torsdag og møte La Louvière en dag senere, men fortsatt uten en japansk spiller. Med det neste offisielle RSCA Futures-oppdraget som kommer snart, vil Anderlecht håpe Goto er tilgjengelig snart.

Fredag ​​12. januar kommer RSCA Futures ut av dvalemodus og reiser til Kiel hvor de skal møte Beersat i Challenger Pro League. Til denne kampen må de kanskje klare seg uten Lapage og Ure, som allerede reiser med A-ene på trening.