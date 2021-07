Allierte ivrige etter å investere, bidra til å styrke romstyrken

Amerikanske partnere og allierte vil i økende grad bidra til å betale regningen og styrke evnene til US Space Force, sa visedirektør for romoperasjoner General David D. Thompson 28. juli.

“Det har endret seg dramatisk de siste årene, hovedsakelig på grunn av aktivitetene til potensielle motstandere,” sa Thompson, under en virtuell begivenhet ved Mitchell Institute for Aerospace Studies, og bemerket at land som en gang var motvillige til å samarbeide militært I verdensrommet nå lurer de på hvor de kan gjøre investeringer.

“Disse landene har spurt i flere år, og vi har vært effektive så langt, totalt ineffektive,” la han til. “De har vært mye mer begeistret for ‘Hvor kan vi hjelpe?’ og ‘Hva skal vi gjøre?’ “

Thompson sa at de umiddelbare områdene der samarbeid kan forekomme er kommunikasjon, dataoverføring og romlig domenebevissthet.

“En rekke andre ting som vi kan dele og samarbeide med som er klare til å flytte inn med en gang,” sa han.

Thompson sa at partnernasjoner som gleder seg over militært romsamarbeid, innser konsekvensene av manglende evne til å operere i verdensrommet. Allierte og partnere har på sin side bedt USA om å hjelpe dem å forstå hvor de skal investere.

I 2020 vil et partnerskap med Norge for å sette to kommunikasjonssatellitter i bane år foran planen spare Space Force 900 millioner dollar.

En avtale med Japan vil tillate USA å lansere to nyttelaster på Japans Quasi-Zenith-satellittsystem i 2023 og 2024 med optiske sensorer for å øke bevisstheten om romområdet.

En tidligere senior Pentagon -tjenestemann som jobbet i nasjonalt sikkerhetsrom, sa til Air Force Magazine at avtalene gir partnere tilgang og deltakelse i viktig rominformasjon som brukes til å forsvare og beskytte amerikanske og partnermidler. Den geografiske spredningen av eiendeler er også nødvendig.

“Å gjøre [space domain awareness] vel og effektivt ville du ha en blanding av sensorer spredt over hele verden ”, forklarte den tidligere tjenestemannen. “Så, radarer, teleskoper, etc.”

En av Amerikas viktigste romallierte, Storbritannia, har fremdeles et globalt fotavtrykk med områder nær ekvator, ideelt for visning av det geostasjonære beltet, sa den tidligere tjenestemannen. En annen romfartspartner, Australia, har en stor radar i en stor del av verden. Amerikanske selskaper lanserer også fra New Zealand.

“Det er en fortsatt interesse for at andre land utvikler flere romhavner,” sa den tidligere tjenestemannen. “Fra et motstandskraftsperspektiv, jo flere steder i verden vi kan lansere, jo bedre.”

Mange partnere og allierte har også økt sin deltakelse i Schriever Wargames romopplæringsarrangement, sa Thompson.

Arrangementet inkluderer tradisjonelle romfartspartnere som Canada, Australia og Storbritannia og nye romfartspartnere som Frankrike og G.ermany, som nylig lanserte sin egen romkommando.

“I det siste tiåret har [we have] det fokuserte absolutt mye, mye mer på våre partnere, ”sa Thompson og understreket samarbeid på operativt og politisk nivå som har hjulpet partnere og allierte med å forstå trusler, utfordringer og behov i romarenaen.

“Tidligere eide vi alt. Vi gjorde alt. Vi hadde denne kulturen som i utgangspunktet sier: ‘Vi er vår egen uavhengige og autonome enklave og alt vi trenger, vi bygger, vi dyrker, vi driver og bruker,’ sa han. “Vi har ikke lenger råd til å gjøre det.”