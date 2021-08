Allison Felix blir den mest dekorerte amerikanske friidrettsutøveren i OL -historien

August, på Ariak Gymnastics Center i Tokyo, på den femtende dagen i OL i Tokyo 2020, under den individuelle allround-finalen, konkurrerer Milena Balthasari fra det italienske laget. Lawrence Griffiths / Getty Images

Medaljer vil bli delt ut på lørdag i basketball, fotball og mer.

Her er noen arrangementer å sjekke ut. Husk at Tokyo er 13 timer foran amerikansk østtid.

Basketball: Finalen i herre- og damebasketballen finner sted på lørdag. Gullmedalje kamp for damebasketball kl 22:30 ET. Hvis du er interessert i gullkampen for menn, fortsetter det amerikanske herrelaget om lørdag klokken 18.00. Etter første sending på fredag.

Rytmisk gymnastikk: 22.00 ET, vil åtte nasjoner – hver med fem gymnaster – konkurrere i finalen på tvers av laget.

Fotball: Den siste fotballkampen i OL i Tokyo 2020 startet klokken 07:30 lørdag. I gullkampen for menn møtes Brasil og Spania på det internasjonale stadion Yokohama.

Friidrett: De siste hendelsene på Track and Field vil finne sted hele dagen på lørdag. Det deles ut medaljer i herrer og damer 4x400m stafett, høydehopp for kvinner, 1500m menn, 10.000m kvinner og spyd for menn. Det skal deles ut medaljer i menns maraton for menn som arrangeres kl.

Volleyball: Flere store konkurranser i både herre- og damevolleyball finner sted på lørdag. Kampen om gullmedaljen for menn starter klokken 20.15. Kampen om bronsemedaljer for kvinner blir sendt på TV klokken 20.00, og gullkonkurransen for kvinner finner sted dagen etter.

Her er din Full guide Hvordan se OL og Fullt bord. Ta en titt mellom hendelsene Galleriet vårt Uforglemmelige bilder fra spillene som fant sted så langt.