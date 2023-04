Alltid vel, aldri erobret: Wood Van Aert, The Perilous Quest for the 2nd Monument

Foreløpig betaler ikke denne forskriften fordi det alltid er noe lite å vinne. Gode ​​bein til tider, motstandere litt mindre vågale, løpsfakta i hans favør, litt flaks, kanskje.

Så her sitter han fast på en hit og har vært det i over tre år nå. For vanlige mennesker, hvis en bukett på monumentet allerede er enorm, så for appetitten Van Aert, som åpenbart er veldig lavt. Spesielt på samme tid er de to store konkurrentene, Matthew van der Boeland Dadej PokharIkke nøl med å stjele gaver fra ham, med en viss ond hensikt.

I 2020, når Van Aert Seier over Sanremo, premielister Van der Poel Og Pokkar Monumenter er alltid tomme.

I dag er de henholdsvis tre (2x Tour of Flanders og Milan Sanremo for van der Poel) og fire (2x Tour of Lombardia, Liège-Bastogne-Liège og Tour of Flanders for Pogacar).

Som et vitnesbyrd om deres maktovertakelse har de vunnet to monumenter i år. Men spesielt fire av de siste 6. Fra Paris-Roubaix 2022, Dylan Van Baarle og Remco Evenepoel Virkelig lyktes i å avbryte hegemoniet til nederlandsk-slovensk fråtsing.

I Tour de France har han samlet seire (9) og strålende slag, spesielt på Mont Ventoux hvor hans hallusinatoriske panache preget sinnet til mange, så Van Aert forblir i skyggen. To av hans rivaler i monumenter. Vi kan skyve analysen til verdensmesterskapet, der van Aert vant sjeldnere (4., 11., 2. i sine tre deltakelser).

Derfra for å oppmuntre ham? Det misforstår mannen som kjører på tro. «Jeg vil ikke gjemme meg neste uke«Han uttrykte tillit på slutten av Tour of Flanders på søndag. Vi har ikke glemt ham, og det har heller ikke hans rivaler. Van Aert Ut av esken, den rapporterte angrepshistorien. Å endelig beseire den indiske identiteten?