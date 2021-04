Ally samarbeider med Microsoft innen databehandling

Dele cheep Dele Dele Dele E-post

I dagens beste digitale banknyheter først, samarbeider Ally med Microsoft for å fremme rollen som kvanteberegning i sektoren for finansielle tjenester, mens Norge undersøker sentralbankens digitale valutaer (CBDC). I tillegg hadde Credit Suisse Group AG en økning i nettoinntekt på 31 prosent i fjor i første kvartal 2021, selv om den sveitsiske banken rapporterte et tap.

FinTech samarbeider med Microsoft for å fremme kvanteberegning

Ally samarbeider med Microsoft for å fremme rollen som kvanteberegning i finansservicen og utforske hvordan det kan utnyttes for å løse komplekse problemer. Forholdet mellom de to selskapene vil bygge på den nyeste forskningen på kvanteinspirerte algoritmer for bedre å forstå hvordan innovasjon kan brukes til fordel for et bredere spekter av arbeidsflyter. Ally samarbeidet med Microsoft som en del av Business Acceleration Program (EAP).

Cashless Norway utforsker sentralbankens digitale valuta

Norges Banks guvernør Oystein Olsen sa at han mener saken for å undersøke en CBDC er mye mer formidabel enn for fire år siden. Banken har til hensikt å bruke de neste to årene på å lære mer om plassen. Mindre enn 4 prosent av transaksjonene i Norge skjer med mynter og sedler, ifølge Norges Bank, som sa at dette er den laveste bruken av kontanter i verden. Sverige er bare litt mindre motvillig for kontanter, og bruker mynter og sedler til omtrent 9 prosent av transaksjonene.

Credit Suisse registrerer et tap på $ 275 millioner etter å ha overtatt et hedgefond

Credit Suisse Group AG rapporterte en økning i nettoinntekt på 31 prosent i fjor for første kvartal 2021, men den sveitsiske banken hadde et tap for perioden etter å ha absorbert mange poster som ledelsen sa hadde en “betydelig innvirkning” på din rapporterte resultater. “Resultatene våre for første kvartal 2021 har blitt betydelig påvirket av 4,4 milliarder CHF [approximately $4.8 billion] Gebyr knyttet til et USA-basert hedgefond Tapet vi rapporterte dette kvartalet på grunn av denne saken, er uakseptabelt, ”sa Credit Suisse Group AG, administrerende direktør Thomas Gottstein i en pressemelding.

