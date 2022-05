Alola à Alola, banene til spesialstudien om Pokémon Go for sesongfinalen – Breakflip

For Alola-sesongfinalen i Pokémon Go kan du velge forskjellige veier for spesialstudiet: Ula-Ula, Akala, Mele-Mele eller Poni? Vi hjelper deg med å velge oppdrag og belønninger i detalj!

De allola sesongen ender i pokemon go med en spesiell sesongslutt-arrangement: «Alola à Alola». For denne sesongfinalen kan spillerne dra på et eventyr med tema rundt favorittøya deres: Ula-Ula, Akala, Mele-Mele eller Poni. Hver vei vil føre til forskjellige belønninger, så velg med omhu! Alola à Alola, spesialstudie om Pokémon Go For å få dette studiet må du ha fullført alle studiene på hver øy i Alola-sesongen, eller kjøpe billett i butikken. Trinn 1/4 Fang 1 Pokémon toastibou

Fang 4 Pokémon flamme

Fang 7 Pokémon otaquin

Priser: 1000 XP, 500 Stardust, 15 Pokeballs

Trinn 2/4 Velg en sti mellom: Mele-Mele Island

Akala-øya

ula ula øya

Ponniøya Mele-Mele Island Trail trinn 3/4 Fang 10 Pokémon

Gjør 5 gode skudd

Send 5 gaver til venner Priser: 1500 XP, 1500 Stardust, 3 Nanana-sølvbær

Trinn 4/4 Send 15 gaver til venner

Ta 5 bilder av ville Pokémon

bytte 3 pokemon



Tjen 10 hjerter med kompisen din

få en ny venn Priser: utseende av Alola Raichu 4 heldige egg, 1 Plumeline Pom-Pom lue

Veien til Akala Island trinn 3/4 Fang 10 Pokémon

Gjør 5 gode skudd

gå 2 km Priser: 1500 XP, 1500 Stardust, 3 Nanana-sølvbær

Trinn 4/4 gå 7 km

Spinn 10 Pokestops eller Arenaer

Fullfør 3 feltstudier



Ta 5 bilder av ville Pokémon

Klekke 3 egg Priser: utseende av Alolan beinmester 2 inkubatorer, 1 Plumeline hulahatt Veien til øya Ula-Ula trinn 3/4 Fang 10 Pokémon

Gjør 5 gode skudd

Fang 5 forskjellige Pokémon-arter Priser: 1500 XP, 1500 Stardust, 3 Nanana-sølvbær

Trinn 4/4 Fang 30 Pokémon

Gjør 10 effektkast

Bruk 15 bær for å fange Pokémon



Lag 5 spinnskudd på rad

Lag 5 spinnskudd på rad

Fang 15 forskjellige arter av Pokémon Priser: utseende av alolan vulpix 4 Røkelse, 1 Plumeline Flamenco Hat Poni Island Trail trinn 3/4 Fang 10 Pokémon

Gjør 5 gode skudd

Beseire 2 Team Go Rocket undersåtter. Priser: 1500 XP, 1500 Stardust, 3 Nanana-sølvbær

Trinn 4/4 Kjemp 10 ganger i Fight Go League

Beseire 4 Team Go Rocket undersåtter.

Lad opp en Pokémon 10 ganger



Beseire en Team Go Rocket Leader

Vinn mot 3 spillere i Battle League Go 1 premium kamppass

Priser: utseende av Alolan Noadkoko 3 stjerners stykker, 1 Buyo Plumeline lue tilgjengelig Ikke glem at denne spesielle begivenheten er en del av Alola-sesongen i Pokémon Go. Denne sesongen finner sted fra tirsdag 1. mars kl 10.00 til onsdag 1. juni kl 10.00, og tar oss med inn i et tropisk miljø!