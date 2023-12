Alphabet kunngjør kostnadskutt for flaggskipet AI-modellen Gemini – 13. desember 2023 kl. 19:37

For å oppmuntre utviklere til å stole på sin plattform for kunstig intelligens, kunngjorde Alphabet onsdag at de ville gjøre en versjon av sin toppmoderne modell umiddelbart tilgjengelig for dem og redusere kostnadene.

Sist onsdag presenterte eieren av Google tre versjoner av sin avanserte kunstige intelligens-modell kalt Gemini, en teknologi som er i stand til å behandle ulike typer informasjon som video, lyd og tekst.

Gemini er i stand til mer sofistikert resonnement og finkornet forståelse av informasjon enn Googles tidligere teknologi, sa selskapet.

Prisen på Gemini er halvert fra hva den var i juni, sa selskapet onsdag.

I tillegg tilbyr selskapet et sett med verktøy for utviklere for å tilpasse sin egen versjon av Gemini, og to nye produkter som snart blir drevet av Gemini, det ene fokusert på dataprogrammeringshjelp og det andre på selskapets sikkerhetsfunksjoner. En andre versjon av modellen for bildeoppretting vil være tilgjengelig for utviklere i morgen.

Alphabet sa at det vil produsere tre versjoner av Gemini, hver designet for å bruke forskjellig prosessorkraft. Den kraftigste versjonen er designet for å fungere i datasentre, og den mindre vil fungere effektivt på mobile enheter, sa selskapet.

Siden introduksjonen av OpenAIs ChatGPT for omtrent et år siden, har Google vært i kappløpet om å produsere AI-programvare for å konkurrere med det Microsoft-støttede selskapet.