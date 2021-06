Alpine and Merck Study Checkpoint, PD-1 Cancer Combination in Collaborative Study

Immunoterapiselskap i klinisk stadium Alpine immunologiske vitenskaper har inngått en samarbeidsavtale med Merck for å evaluere effekten og sikkerheten til Alpine sjekkpunkt i kombinasjon med Merks anti-PD-1 terapi i kreft.

De ny samarbeidsavtale og levering av kliniske studier vil evaluere Alpines dobbelkontrollhemmere og den første av sin slags betingede CD28-costimulator, ALPN-202, med Merck KEYTRUDA® anti-PD-1-terapi (pembrolizumab) i NEON-2-studien. Studien, som raskt følger NEON-1, startet doseringsfasen i juni.

I følge Alpine President og FoU-direktør Stanford Peng, MD, Ph.D., vil studien “gi informasjon om et bredt spekter av kreft og behandlingslinjer.” Dr. Peng la til at “tidligere prekliniske studier har vist at kombinasjonen av ALPN-202 og en PD-1-hemmer kan være spesielt fordelaktig, og dette samarbeidet vil i stor grad gjøre det mulig for oss å utnytte denne muligheten i klinikken.”

I går, Merck Kunngjort de EU-kommisjonen (EF) KEYTRUDA godkjent i kombinasjon med platinabasert cellegift og fluorpyrimidin som et innledende behandlingsregime for lokalt avansert metastatisk eller uoppdagelig karsinom i spiserøret eller human epidermal vekstfaktorreseptor 2-negativ gastroøsofageal kryss adenokarsinom hos pasienter med svulster som uttrykker PD-L1.

Fase III KEYNOTE-590-studien, som viste at kombinasjonsbehandling forbedret overlevelsen betydelig hos disse pasientene, dannet grunnlaget for EF-godkjenning av KEYTRUDA. Godkjenningen tillater nå at KEYTRUDA-kombinasjonen kan markedsføres i alle 27 medlemsland i EU, pluss Liechtenstein, Island, Norge og Nord-Irland.

I tillegg til Alpines fokus på kreft, har det Seattle-baserte selskapet også fokusert sin forskningsinnsats på lupus. Forrige uke, selskapet Kunngjort Han doserte sin første pasient i fase II ALPN-101 klinisk studie, en studie fokusert på pasienter med systemisk lupus erythematosus (SLE).

Alpine sa i ALPN-101 kunngjøringen at selskapet også hadde oppnådd 45 millioner dollar i milepæler for utvikling fra pre-option øvelsen, som var en del av en opsjons- og lisensavtale med AbbVie satt i 2020. De to selskapene signerte en avtale på $ 865 millioner i juni 2020 for å lisensiere et medikament mot lupus, i tillegg til andre betennelsessykdommer.

I henhold til vilkårene i avtalen med AbbVie mottok Alpine en forskuddsbetaling på $ 60 millioner og ble kvalifisert for $ 805 millioner i milepæler for regulering, virksomhet og utvikling basert på opsjoner og suksess. Selskapet var også kvalifisert til å motta tiered royalties på nettosalget av lupusmedisinen, en gang godkjent.

“AbbVie er en ideell partner for ALPN-101, med terapeutisk ekspertise, FoU-engasjement og globale ressurser som er nødvendige for å maksimere potensialet til ALPN-101 for pasienter med autoimmune sykdommer,” sa presidenten. Alpines konsernsjef og administrerende direktør Mitchell H. Gold i en uttalelse om avtalen. “Dagens avtale validerer vår unike rettet evolusjonsplattform som har skapt flere kandidatprodukter, inkludert ALPN-101.”

TIL plakat presentert på fjorårets E-kongress for European League Against Rheumatism (EULAR) av selskapet viste at ALPN-101 var trygg og viste en ønskelig doseavhengighet hos friske voksne.

Alpines første CD28-betingede costimulator og dual checkpoint-hemmer, ALPN-202, demonstrerte også en evne til å overvinne T-celleundertrykkelse og forbedre holdbarheten til konstruerte T-celle-antitumorresponser, ifølge en Plakat- eller plakatpresentasjon presentert på AACR Virtual Annual Meeting i fjor. Oppdatert data presentert på ASCO Virtual Annual Meeting 2021 viste at mange pasienter med svulster som ikke responderer på immunterapier, får klinisk nytte av ALPN-202.