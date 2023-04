Alpine Riders Hara-Giri: Saffrons reaksjon

Alpinlagets sjef Ottmar Szafnauer ser ikke akkurat på livet så rosenrødt når han går inn i søndagens Australian Grand Prix.

Alpine kommer tomhendt tilbake fra denne australske Grand Prix, tredje runde av 2023-sesongen av Formel 1 verdensmesterskapet.

Det franske laget tapte alt på den andre omstarten, og sjåførene deres tok hverandre ut til tross for at begge var med i poengene. Pierre Gasly ble nummer fem og Esteban Ocon nummer tien.

– Det er virkelig trist å seKommentarer Otmar Szafnauer, den uheldige sjefen for den trefargede kreasjonen. Vi hadde et bra løp og det var forvirrende med en start som denne. »

«Det er et stort spill med biler overalt å unngå. Jeg tviler på at Pierre til og med så Esteban i blindsonen.»

«Jeg vil gjerne huske de positive punktene denne helgen, som er at Pierre hadde et flott løp og vi hadde et godt løpstempo. Det er fortsatt tjue Grand Prix, så alt er fortsatt mulig i mesterskapet. »

Dette nullpunktet er kostbart for Alpine, som faller ned til sjetteplass Rangering av byggherrer.