Alpint – fransk lag. Les Deux-Alpes, Norge: How the Blues Ski Again

Etter en pause vil de ulike tricolor-mannskapene snart tilbake til banen etter at det fysiske arbeidet gjenopptas.

Snart kommer snøen tilbake. Hvis solfylte ferier for noen og hardt arbeid fortsatt er tid for andre, er gjenopptakelsen av ski i sikte for alle føderale lag, Sammensetningen ble endelig registrert av FFS sist onsdag.

Sky Cross og etter SnowboardcrossDet meste av Alpine A vil gjøre de første svingene i Les Deux-Alpes, hvor det for tiden overvintrer.

Kvinnene vil sette opp baseleiren sin i Ozans. Jean-Noel Martins teknikere skal «økes» fra 30. mai. Marco Viales fartsgruppe har møte fra 10. juni.

Som i fjor vil nedstigningen ledet av Xavier Fournier-Bidos slå seg ned på Isrois-breen i tre økter over fire eller fem dager fra 12. juni.