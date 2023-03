Alpint: Norge slo Sveits i gruppefinalen

– Norge slo Sveits for å gå videre til finalen Nordmennene vant et lagarrangement i Soldeu fredag ​​hvor skadefritt var en utfordring. Bare seks nasjoner kom seg til finalen i dette verdensmesterskapet.

Sveits tapte i fredagens finale i Soldeu. AFP

Alpinkonkurranse mellom Sveits og Norge er overalt, selv i gruppearrangementet. Skiløpere fra de to landene møttes i finalen i stevnet fredag ​​i Soldeu. Vikings vant mot et sveitsisk lag blottet for store stjerner – som vanlig for denne typen formater.

På sveitsisk side startet Camille Rast først, men hennes gode tid ble ofte slått av talentfulle Thea Louise Stjernesund, 52 prosent raskere. Livio Simonet utlignet (+0»37) mot Rasmus Windingstad, før Andrea Ellenberger slo Maria Therese Dwiberg (+0»33). Timon Haugan vant runden mot Semyel Bissig, og det samlede gapet mellom de to lagene gjorde at Norge kunne vinne.

Østerrike endte på tredjeplass med en 4-0 seier over Tyskland i den mindre finalen. Hun fullfører scenen.

Færre deltakere

Sveits og Østerrike kvalifiserte seg direkte til semifinalen. På dette stadiet av turneringen slo Sveits Tyskland. Livio Simonet og Andrea Ellenberger vant sine løp, mens Camille Rast var sjuhundredel foran Lena Turr, som tok seg godt av avslutningen av løypa. Linus Strasser vant også over sveitseren siden han vant mot Semiel Bisik, men tidsgapet mellom utøverne i de to landene snudde mot tyskerne.

Bare fire andre nasjoner konkurrerte og gikk derfor gjennom kamper mot hverandre i håp om å gå videre til finalen. Lena Dorns Tyskland beseiret Marta Pacino og Federica Brignones Italia. Norge dominerte lett skiløperne fra Andorra, og tørket opp 4-0 før de eliminerte Østerrike.

Med seks forskjellige oppsett i starten, uten noen spesiell utfordring, ble arrangementet hovedsakelig brukt av tekniske arrangementsdeltakere for å få beina fatt. Giants er fortsatt tilgjengelig for slalåm for menn og kvinner på lørdag og søndag. Å avslutte verdenscupsesongen med stil er alt som skal til.

Rebecca Garcia En sportsjournalist. Han har en mastergrad i journalistikk fra University of Newcastle og er spesielt interessert i sportens økonomi. Mer informasjon

