Alt dette skjer i Assassin’s Creed Valhalla.

Assassin’s Creed Valhallas tempo er langt fra sakte og Ubisoft bekrefter denne rapporten med en rekke innovasjoner som har fanget spillernes hjerter helt fra begynnelsen. Etter utgivelsen av Dawn of Ragnarok DLC forrige måned, planlegger utviklere mer innhold i april og mai i år.

Franskmennene har nevnt at det vil være mye gratis innhold de neste ukene, og starter med 1.5.1-oppdateringen og en annen Mastery Challenge-pakke som vil være med oss ​​fra 19. april. Når det gjelder arrangementer kan vi også glede oss over Ostrafestivalen fra 21. denne måneden til 12. mai.

Assassin’s Creed Valhalla forbereder sine innovasjoner

Nyhetene slutter ikke der, ettersom oppdateringen i mai bringer 1.5.2 og ny Armor for ekstra styrke. Franskmennene har ennå ikke forklart det spesifikke innholdet i oppdateringene, men det er ingen tvil om at feilrettinger vil dukke opp i listen over lenker, men så snart informasjonen er tilgjengelig vil vi dele den.

Assassin’s Creed Valhalla er tilgjengelig på Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia, PC, PS4 og PS5, og kan være inngangsporten for å bringe deg tilbake til Saga hvis du har forlatt Templar and Assassin’s Wars.