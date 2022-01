Alt du trenger å vite om den nye fantastiske treneren, den slettede begivenheten, den ellevte sesongen av «The Voice, The Most Beautiful Voice»

Etter å ha feiret tiårsjubileum i fjor med stor stas, Stemme, veldig vakker stemme Gjør det igjen med den ellevte sesongen full av innovasjoner. Hvis Amel Bent, Florent Bagney, Mark Lavoisier og Viani hadde tatt plass i de røde stolene, ville de ha fått selskap av en fantastisk trener: Nolven Leroy.

Takk til den tidligere vinneren Stjerneakademiet, Fire talentfulle personer som ikke ble valgt av andre trenere under blindeksamenene vil få en ny sjanse til å kvalifisere seg for resten av eventyret. Hvordan? “Eller” hva? Nolwen Leroy vil organisere to kamper mellom de draftede talentene. Hvert av de to talentene som vinner ansikt til ansikt kan bare fortsette eventyret hvis en starttrener bestemmer seg for å integrere ham i laget sitt. Et talent tatt av Nolven Leroy kan med andre ord gå tomhendt etter krigen.

For å beholde overraskelsesmomentet ble ikke tilstedeværelsen av sangeren i trenerne kunngjort i blindeksamenene.

Knockouts er over!

En annen innovasjon fengsler ikke bare talentene, men også trenerne. Denne sesongen ble det forferdelige knockout-utvalget eliminert. “Det var en drøm som gikk i oppfyllelseAmel Bent slappet av under pressekonferansen.

Imidlertid vil en ny hendelse vises etter den sistnevnte hendelsen. Dette er Super Cross Wars. Dette er de beste krysskampene mot hverandre. En nyhet som setter krydder på telekroset før semifinalen og finalen som sendes direkte på TF1.

Tilfredsstiller publikum

Hvis “All Stars”-sesongen Stemme, veldig vakker stemme I september og oktober i fjor (omtrent 200 000 i Belgia) vekket ikke gjennomsnittlig 3,9 millioner franske seere foran den lille skjermen deres (omtrent 200 000 i Belgia), den tiende sesongen, som ble sendt fra februar til mai 2021, fulgte han av 5,25 millioner . Følgere per kapittel i gjennomsnitt (ca. 300 000 i Belgia). TF1s flaggskip Telecrose er ukjent fra 2018. Så lysene var grønne for å starte utformingen av den nye sesongen, som fornyer seg for ikke å slite publikum etter mange år.