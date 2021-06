Alt du trenger å vite om karakterene de spiller

Ragnarok Sesong 2 er endelig avsluttet på Netflix, og fans kan ikke slutte å bli begeistret for den kraftige nye sesongen. Ragnarok 2 droppet på Netflix 27. mai med seks nye episoder for fans. Men hvem er skuespillerne som kommer tilbake for den andre sesongen av showet? Finn ut nedenfor.

Hva Ragnarok Om?

Ragnarok En norsk fantasy-dramaserie inspirert av norrøn mytologi. Showet hadde premiere på Netflix 31. januar 2020. Ragnarok Den finner sted i den fiktive norske byen Etta i hjertet av Vestlandet. Byen er plaget av klimaendringer og industriell forurensning forårsaket av fabrikker som eies av den lokale Judul-familien, den femte rikeste familien i Norge.

Judulene er faktisk fire jutter som dukker opp som en familie i Etta. Magne, en tenåringsgutt som er overrasket over å høre at de er innbegrepet av Thor, utfordrer dem og begynner en kamp mot de som ødelegger planeten. La oss se Ragnarok Sesong 2 rollebesetning.

Ragnarok Sesong 2 rollebesetning

David Stockstone som Magne Zier

David Alexander Sjoholt er profesjonelt kjent som David Stokston, og Magne vises som Zear på showet. Magne Searle er en tenåringsgutt som er overrasket over å høre at han er reinkarnasjonen til Thunder-God Thor. Ved oppdagelsen kjemper han med de som truer med å ødelegge planeten.

Jonas Strand Cowley som Loretz Seer

Showet spiller Jonas Strand Cowley som Laritz Searle. Laritz er Magneys yngre bror og den andre sønnen til Durid Sear, som flyttet til Etta. Han er trofaste, rampete og uforutsigbare, egenskaper som ofte er knyttet til den falske guden i verden. Thor ryktes å være assosiert med Loki, i likhet med Magne, som regnes som tordenguden.

Aktivt Emma Bones

Serien spiller også norsk skuespillerinne Emma Bones som Gree Isungset. Cree vil alltid være snill mot McNee Sear, selv om han ikke alltid vet hvordan han skal håndtere måten han samhandler med mennesker på. Selv om hun først ikke bryr seg om Efjor, begynner hun til slutt å revurdere følelsene hans. Hun har også følelser for Maggie, men hun er mer tilbakeholden med disse følelsene enn for Foger.

Herman Tammeras som Ephor Judul

Herman Tammeras vises på showet som Foger. Fjor er en gigant eller jotun, akkurat som enhver annen Judul-familie. Fjor er over tusen år gammel, men han ser ut som en vanlig 19 år gammel gutt. Hennes sjarm og oppfinnsomhet overvelder mange jenter på skolen, men Foger har bare ett jenteøyne: Cry.

Theresa Frostot Expo som saksofon

Theresa Frostot spiller karakteren til Xbe Saxa Judul. Saxa er datteren til Judul-paret og en av de mest populære studentene ved skolen. I likhet med broren Ephor var hun generelt en velstående kvinne. Begge to er barna til rektor og eieren av en lokal fabrikk. Det er ikke kjent nøyaktig hvor gammel hun er, men siden hun er et par, kan hun være flere tusen år gammel.

Benjamin Hellstott som Harry

Benjamin Hellstadt dukker opp som Harry på showet. Den norske skuespilleren er et nytt rollebesetningsmedlem som nylig ble med i sesong 2-showet. Harry er reinkarnasjonen til Dar, krigsguden.

Bilde – Fra Ragnarok 2-traileren

