Alt du trenger å vite

Linky-måleren viser når den kombinerte kraften er overkjørt / Illustrasjon: Power Revolution.

Staten vil i vinter teste muligheten for midlertidig å redusere strømmen til målerne til 200.000 boliger for å unngå generelle strømbrudd ved store belastninger på strømnettet, en prosess som er muliggjort av Linky-målere.

Det ser ut til at vinteren 2022 har satt sine spor. For ett år siden forberedte regjeringen franskmennene på muligheten for strømbrudd ved en alvorlig belastning på strømnettet, en situasjon som delvis kan forklares med det ekstraordinære antallet atomreaktorer som var nedstengt på den tiden. Dersom kuttene til syvende og sist kan unngås, har staten bedt Enedis om å jobbe med nye forebyggende tiltak for å hindre at en slik situasjon gjentar seg.

Energiomstillingsdepartementet og Enedis ønsker i den sammenheng å teste ut muligheten for direkte å redusere energien som er tilgjengelig på målerne for å midlertidig avlaste strømnettet. Denne muligheten, som var gjenstand for rykter i fjor, er gjort mulig takket være Linky-målere og vil sannsynligvis unngå strømbrudd.

Hva skjer når en Linky-måler er installert? For å unngå å fullstendig kutte strømmen til titusenvis av hjem under en større nettforstyrrelse, er det planlagt å begrense strømmen til Linky-målere. Konkret gjør dette at strømforsyningen kan opprettholdes, men på en lavere maksimal effekt enn den som deles av abonnenten, inntil nettbalansen er gjenopprettet igjen. Derfor kan belysning, kjøleskap og energieffektive elektroniske apparater (TV, internettboks, datamaskiner, telefonladere for eksempel) fortsette å fungere, men ikke radiatorer, komfyrer, ovner, varmepumper, varmtvannsberedere eller større husholdningsapparater. Hvis maksimal effekt overskrides, slår måleren seg av automatisk. I dette tilfellet må du slå av de strømkrevende enhetene og deretter tilbakestille Linky-måleren ved å trykke på den bakgrunnsbelyste "+"-knappen.

For å studere relevansen til denne tekniske løsningen, vil en storskala test bli organisert innen mars 2024. I noen timer bør strømmen til ca. 200 tusen hjem reduseres til 3 kVA (sammenlignet med 6 kVA generelt). Dette er den minste styrken man kan abonnere på i Frankrike. Med denne kombinerte effekten bør summen av de øyeblikkelige effektene til enhetene som brukes ikke overstige 3000 watt. Vi kan vurdere at denne energien er tilstrekkelig til å betjene en eller to små elektriske radiatorer, et kjøleskap, et lys og en datamaskin samtidig. De berørte vil bli varslet på forhånd, og rettssaken må kun utføres én gang.

Forhindrer kraftbegrensning faktisk strømbrudd?

Ved store belastninger på strømnettet har Enedis flere spaker som gjør den i stand til å losse nettet og dermed unngå kollaps. Mange av dem har vært i bruk spesielt det siste året. Den første, og mest populære, består av å implementere punktavbrudd og overvåking over en periode på omtrent to timer. men det er ikke alt.

Som vi nevnte i fjor, finnes det andre løsninger som en slettemekanisme. Dette innebærer å stoppe leveringen av strøm til en stor industritomt mot betaling. Denne teknologien blir nå mye brukt på enkeltpersoner takket være selskaper som Voltalis. Dette skaper midler for å kontrollere elektrisk utstyr som radiatorer, som gjør det mulig, i tilfelle nettverksspenning, direkte å påvirke driften av elektriske apparater i private hjem.

Hvis rettssaken utført av Enedis og RTE viser seg effektiv, kan det begrense den allerede ekstremt sjeldne ty til strømbrudd. Denne løsningen reiser imidlertid sin andel av spørsmål. Hvis det brukes individuelt, kan det føre til ulik behandling i motsetning til blackouts som gjelder vilkårlig på en distriktsskala. Til slutt kan et strømfall forstyrre abonnentens Linky-måler og dermed tross alt føre til strømbrudd. Dette burde