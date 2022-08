«Alt går bra»: Florent Pagny beroliger fansen med et bilde av ham i åpent hav

Florent Bagni, som lider av en kreftsvulst i lungene, tok til Instagram søndag kveld for å gi fansen en håpefull melding. Stjernen la ut et bilde av seg selv på ferie og tekstet det «duAlt går bra«.

«Jeg plukker opp fargene i havet Egeerhavet, Herlig«, skrev sangeren.

Hennes fans og mange stjerner inkludert Matt PokoraAmal bøyd Og Nikos Aliakas, som raskt reagerte på publikasjonen. «Takk for denne gode nyheten.«, skrev en av abonnentene hans, Caroline. «Dette innlegget gjør meg veldig glad«, kommenterte Kim, en fan som leser denne betryggende meldingen.

Som en påminnelse, 25. januar kunngjorde sangeren på sosiale nettverk at han kansellerte alle de gjenværende konsertene på sin 60-årsjubileumsturné «Kreftsvulst«til»Lungene«HVEM»Kan ikke fungere«.



«Å vite hvordan man elsker», skrev oversetteren i en melding på Instagram nevnt I slutten av januar «Skriv inn en seks-måneders protokoll for kjemoterapi og røntgen«.

«Fikk nettopp diagnosen en svulst i lungen, en kreftsvulst, for usympatisk til å operere.«, avslører Florent Bagni, som først fotograferte seg selv foran biblioteket sitt.

Og Konklusjon: «Se, vær god, når alt er avgjort, ses vi igjen, jeg skal fullføre det jeg startet, kanskje for en 61-årsdagstur.«.

I denne halvannet minutt lange sekvensen hadde artisten et seriøst ansikt, men klarte å presse ut noen lette ord. Florent Pagny Han og hans «halv»Sett deg selv i krigermodus for å møte denne spesielle utfordringen«. henne 60-årsjubileumsturneen skulle etter planen forlenges til juli 2022.

Han mente at sykdommen hans var «fra begynnelsen» og «veldig isolerende».



Den kjente sangeren ble invitert i magasinet 20.00 Noen dager etter at TF1 ble annonsert. «Jeg går i første klasse og det var mellom tre og seks måneder for meg, og det er for lite«, dukket han opp i god stand på TV-apparatet.



Oversetteren av «Knowing How to Love» bemerket at hun hadde «én svulst, ingen metastaser, ingenting i andre organer, som er den nest beste nyheten.»



«Vi kan ikke handle (Han hadde allerede erklært), Av (i stedet for en svulst) Det deler seg veldig raskt, og det er stor risiko for at det sprer seg til andre organer,» forklarte han. Men «I dag er det Det er virkelig gode behandlinger, cellegift, immunterapi som følger med det, det er mer og mer effektivt, og stråling kan hjelpe til med å løse det«.



«Når tatt fra det begynnelsen Det er så isolert at jeg bare ser den gode siden, sa han. Sangeren innrømmer imidlertid at de dårlige nyhetene «forbløffet» ham før han tok hensyn til alle de andre «parametrene».



Sexisten da «Han begynte på cellegift«Det skjedde»Veldig bra«, han»Gode ​​penger«.