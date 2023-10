«Alt i detaljhandelen kan være franchise på et eller annet tidspunkt.»

Michael Rosen, president i den belgiske franchiseforbundet (FBF), lister opp de vanlige fordelene med franchising i massedistribusjon.

«Franchising er en vellykket forretningsmodell fordi det er en form for forretningssamarbeid mellom franchisetakeren og gründeren. Dette gjør at uavhengige kan komme i gang lettere fordi de drar nytte av franchisegiverens erfaring, merkevareomdømme og produktreferanse.

Å eie franchisebutikker lar deg gå utover det mer rigide rammeverket til en fulllinjebutikk og være mer i harmoni med markedet ditt. «Du har nasjonale merkevarer mens konkurrentene er lokale: du handler i nærheten av deg. Så det er en geografisk logikk. I denne geografiske logikken er en som er forankret i lokalmiljøet, som kjenner folk, og som lytter til dem, en ressurs. Butikken hans presterer vanligvis bedre enn en full-line-butikk.«Og etter,»Franchisegiveren vil jobbe til sin fordel, og han vil også være mer motivert.

Nawras For å franchise, trenger du et konsept. Franchise er ikke en magisk formel som vil løse alt.

Franchisingverdenen har imidlertid blitt stigmatisert av Delhaizes beslutning om å selge sine 128 varehus. «Hvis en gründer overtar et selskap, som for eksempel i Delhaize, er det en juridisk forpliktelse, utover alt vi har hørt, til å overta forholdene til de ansatteMichael Rosen husker. Etter det vil det være opp til franchisetakeren å administrere laget sitt. Det vil imidlertid være påkrevd å respektere lovkrav, for eksempel om oppsigelse. Den som har tjue års ansiennitet og ikke møter ham, må betale oppsigelsesvilkårene«.

«Jeg forstår bekymringene til fagforeninger og ansattehan legger til. Du bør også innse at franchisetakere trenger færre ansatte for at dette skal fungere fordi det blir en annen organisasjon og mer fleksibilitet. «Hvis folk har det bra og franchisetakeren kan stole på dem, vil de ikke sparke dem for å sparke dem.»

«I hurtigmatbransjen er det nesten uendelige muligheter for franchisetakere.»

Overgangsperiode

Faktum er at ansatte fortsatt vil forandre verden, og fagforeninger vil være mindre eller ikke lenger der for å forsvare og beskytte dem. «Det vil utvilsomt komme en overgangs- og adopsjonsperiode. Mye vil avhenge av franchisegiverens personlighet. Det er noen som vil ha en sosial tilnærming og andre som ikke vil. Slik er det i alle små og mellomstore bedrifter, der vi finner forståelsesfulle sjefer og andre mindre. «Dette er et faktum som oppstår fra organiseringen av en SMB, ikke fra franchising.»

Er franchising fremtiden? «Det avhenger også av organisasjonen. Hvis vi tar den harde rabattmodellen til Lidl og Aldi, vil det ikke være rom for initiativ fra franchisetakerens side. Dette er rabatterte sortimenter med private merker. Dette er en logikk for ekstrem rasjonalisering der plassen som gjenstår for butikksjefen er minimal.«Hva med Korra?»For å franchise, trenger du et konsept. «Har Korra en?» Det er alltid det «Alt detaljhandel kan franchises på et eller annet tidspunkt.»

Faktum er at franchising ikke er løsningen på alle problemer. «Dette er ikke en magisk formel som vil løse alt. Hvis konkurransen fortsetter å øke, vil marginene komme under press, og økningen i franchisebutikkomsetning vil kanskje ikke være nok.»