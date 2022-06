Alt om Norge

De to ganger mesterne har som mål å bevise at skuffelsen i 2017 bare var en ulykke. Alt om det norske laget til EM 2022 for kvinner.

Norgesmøter

Torsdag 7. juli

Norge – Nord-Irland (21:00 – Southampton)

mandag 11. juli

England mot Norge (21:00 – Brighton & Hove)

Fredag ​​15. juli

Østerrike – Norge (21:00 – Brighton & Hove)

Norges beste resultat i kvinnenes euro: Vinnere (1987, 1993)

EM for kvinner 2017: Lagstatus

Nøkkelspiller: Carolyn Graham Hansen

Med nesten 50 mål og 100 landskamper eksploderte Graham Hansen på banen i en alder av 18 under Norges oppkjøring til finalen i 2013. For en forsvarer, nå anerkjent som en av de beste spillerne i verden. Midtpunktet i FC Barcelonas terrorangrep lyste da hun ble brukt som en av to midtspisser ved FIFA verdensmesterskap for kvinner i 2019.

Se: Elizabeth Terland

Midtbanespilleren – som fyller 21 år noen uker før finalen – fikk sin landslagsdebut i april og scoret raskt i Norges VM-kvalifiseringskamp 2023. «Terland passer godt inn i spillestilen vår», sa norsk trener Martin Sjøgren etter introduksjonen. «Hovedkvaliteten er å finne gapet mellom defensivt og fiendtlig angrep. En ting som overrasket meg var hans evne til å passere spillere.

Trener: Martin Sjøgren

Sjogren ble utnevnt av Norge i slutten av 2016, etter å ha hatt klubbsuksess med Malm ((nå Rosenkard) og Linkபிping i hjemlandet Sverige. Hun hadde tilsyn med den skuffende kvinne-EM 2017-kampanjen, men dannet et tett lag som spilte offensiv fotball. Et lovende løp på verdensmesterskapet i 2019, etterfulgt av feilfri prestasjon i EURO-kvalifiseringen. Foreløpig velkommen Ada Heckerberg Han kom tilbake til laget nesten fem år senere.

Norges taktikk for EM 2022

Sjögren brukte 4-4-2-formatet i verdenscuppen og ble sammenkoblet med nå pensjonerte Isabel Herlovson av Graham Hansen. I motsetning til dette, under EURO-kvalifiseringen, var Lisa-Marie Utland i ledelsen, 4-3-3.Vanligvis omgitt av Graham Hanson og Croy Rayton, er den allsidige Frida Manome og Derland også alternativer.

I 4-0-seieren over Belgia ble de valgt 3-4-3, med Derland og Raiden som kantspiller, noe som understreker Norges styrke. Graham Hansens lagvenninne Ingrid Sirstad spiller en nøkkelrolle på FC Barcelonas midtbane, hvor Manome kan spille. Tilbakekomsten av Heckerberg på våren åpnet for nye muligheter.

Norges arv

Den verste 2017-kampanjen i Nederland, de tapte alle tre kampene, var en sjelden lagreise til Norge, hvor han bare nøt den skjebnen i Euro og en gang i FIFA Cup World. På den annen side var det verdensmesteren i 1995, før det, etter å ha vunnet EM to ganger, samt viseverdensmesteren i 2005 og 2013, i to kamper beviste det tradisjonen med en suksessrik nasjon fordi han ikke gjorde det. regner med å gå så langt. Deres største forbedring i verdensmesterskapet i 2019, hvor de kom til kvartfinalen, Sjögrens side i Euro 2022 er et tegn på at noen er i fare.