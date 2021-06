Altens Reality 2021 avsluttes på New York Festival – Manila Bulletin

“Alton’s Reality: The Virtual Reality Concert (AR)” – den første virtual reality-konserten på Filippinene ledet av Asias multimedia-stjerne Alton Richards – markerer nok en milepæl etter å ha vunnet den prestisjetunge New York Festival (NYF) i 2021. “Verdens beste TV- og filmkonkurranse”.

Synergy, en rekordkonsert produsert av et GMA-samarbeid som en del av Altons 10-årsjubileum i underholdningsindustrien i desember i fjor, er oppført under kategorien Entertainment Special: Special Event. Det er mot innspill fra USA, Storbritannia, Japan, Tyskland, Sør-Korea, Singapore, Spania og Norge. Dette er den første internasjonale anbefalingen fra nevnte virtual reality-konsert.

AR kombinerte topp moderne teknologi og programmer for å skape en konsert i full lengde blant globale epidemier. Når fysiske møter og arrangementer arrangeres, har virtual reality-konserten skapt en fantastisk forbindelse mellom Alton og hans fans over hele verden.

“Jeg er så spent på nyhetene, selvfølgelig, tusen takk!” Alton deler om ARs første internasjonale avtale. “Å skyte på VR var en ny opplevelse for oss alle. Ærlig talt er det ikke lett, men hele teamet er veldig glad for å motta internasjonal anerkjennelse, ”sa den prisbelønte filippinske skuespilleren og innspillingskunstneren.

“Først og fremst vil jeg gratulere Alton Richards, den første filippinske artisten som holdt sin første virtual reality-konsert på Filippinene,” sa Oliver Victor, første visepresident for GMA Network og leder for regional TV og Synergy Oliver Victor. Amoroso. “For det andre er vi stolte av å lage historie på ‘Altens Reality’, etter å ha mottatt sin første internasjonale nominasjon via NYF under kategorien Entertainment Special: Special Event. Til slutt vil jeg på vegne av Synergy gratulere alle menneskene som var glad for å jobbe for dette prosjektet midt i epidemier. Dette er bare begynnelsen, ”sa han.

Da GMA-nettverket feirer 71-årsjubileum i juni, kommer ARs endelige plassering på et veldig passende tidspunkt. Å lage dette showet sent i fjor var veldig utfordrende.

Jeg var begeistret for å høre at “Altens Reality” var finalist på New York Festival TV & Films Awards 2021 (Entertainment Special: Special Event)! Jeg var vitne til mengden hardt arbeid og kreativt talent som er inkludert i dette prosjektet for å få denne fantastiske meldingen. Jeg er veldig stolt av Alton og AR-teamet, ”delte Lilibeth Rasonable, senior visepresident for GMA Network Entertainment Group.

“Det er veldig spennende fordi denne kreative innsatsen ble satt midt i epidemier. Det er et vitnesbyrd om vår fortreffelighet som mennesker, uten frykt for endring eller utfordringer, ”sa Darling de Jesus-Bodegon, første visepresident for GMA Networks Entertainment Group.

Pavlo Valenciano, som ledet konserten, sa at den endelige anbefalingen om AR-suksess var velkommen. Vi satset mye på “Altons virkelighet”. Det var så mange metoder vi ønsket å gi opp på alle utfordringene. Natangal Bagot Nameen ser på svarene fra Altons fans. Å høre denne nyheten (om NYF) gjør alt så mye søtere. ”

Gjennom “Altons virkelighet” forsynte GMA-nettverket Filippinene med seks kortlistede bidrag – det høyeste antallet finalister for landet. Kunngjøringen av vinnerne for årets NYF skal finne sted i Las Vegas i oktober.