Alvo: Multi Shooter kommer til Quest 2 i mars

Etter en viss suksess på PSVR, bringer Mardonpol endelig sitt konkurransedyktige spill til Metas nyeste indie-headset.

hvis vi venter Hallo sist juni i PCVR og Quest 2, skjedde ingenting og bare psvr-spillere de kan dermed for øyeblikket konfrontere hverandre i 5v5 online skytespill fra mardonpol.

Tittelen, annonsert siden 2017, har vært godkjent av det som fortsatt ble kalt Facebook i september i fjorvi forventet å se den komme raskt og i enda større grad før slutten av 2021, men til slutt er det bare 17. mars 2022 som vil se dagens lys oppdrag 2.

Når det gjelder versjonen PCVRvi er alltid venter på en utgivelsesdatoså lenge den er tilgjengelig i PSVR i nesten ett år.

Dette moderne krigføring fps nær motangrep gi støtte til kryssspillså snart vil flere spillere kunne møtes på slagmarken.

Med henne arkadeutsiktdenne er enkel å håndtere, og den nye versjonen vil bringe flere elementerfor eksempel støtte til dobbelthåndsvåpen og muligheten for last manuelt. EN samarbeidende zombiemodus for fire spillere bør også dukke opp snart.

Her kommer en annen tittel med Høy Cosmoniousutvide listen over VR-titler er planlagt denne mars måned.