Alvorlige skogbranner truer indianerstammeland i Nordvest-Amerika Indianere

Alvorlig bål i nordvest i USA Indianere fra indianere truet allerede med vannbeskyttelse og tradisjonelle jaktområder I møte med tørke.

Plasser inne Oregon I følge National Interactive Fire Center har Washington også ødelagt hjem i rundt 60 store skogbranner, og brenner et dusin mest i de vestlige statene over et område på en million mål.

I det nordvestlige Washington, DC, ble hundrevis av mennesker beordret til å evakuere på grunn av den “umiddelbare og livstruende” faren i byen Nespelem i det indiske byrået i Colville fordi den største av de fem skogbrannene forårsaket av lyn mandag kveld var gress , salviebørste og tre.

Syv hus ble brent, men hele byen ble evakuert trygt før brannen brøt ut, sa Andrew Joseph Jr., leder for Colville Reservation Federation of Tribes, som inkluderer mer enn 9000 etterkommere av et dusin stammer.

Monte Pioto og hans kone klarte å ta tak i kjæledyrene sine og flykte, men fra en ung alder så han huset han bodde i.

“Jeg sa til kona mi, jeg sa til henne,” Se ”. Så var bommen, ”sa Piotr til KREM-TV.

Forbundet erklærte unntakstilstand og sa at reservasjonen ble stengt. Værvarsel forutsetter tredagers temperaturer og vind på opptil 25 km / t fram til onsdag og torsdag.

I Oregon ødela lynbolter minst 20 hjem, og Bootleg-brannen raste gjennom land nær California-grensen. Minst 2000 hjem ble truet i brannen.

Mark ND, en talsmann for Northwest Event Management Group 10, som jobber for å kontrollere brannen, sa at Bootleg-brannen har doblet seg hver dag.

“Det er som en ny brann hver dag,” sa ND.

Brannen spredte seg 315 kvadratkilometer over New York City. På den tredje dagen måtte brannmenn noen ganger trekke seg tilbake for sikkerhets skyld, og “været vil ikke endre seg for det kommende været,” sa Rob Allen, en kommandant for hendelsen.

Myndighetene sa at mannskapene opplevde normale temperaturer og tørr beinfuktighet sammen med vindkast ettermiddag som forventes å skape farlige brannforhold frem til onsdag. Det var forventet at medlemmer av Oregon National Guard skulle få oppdrag for å hjelpe til med stenging av veier og trafikkontroll i de brannherjede områdene.

Brannen skadet tre overføringsforbindelser som leverer strøm til California, og statens kraftnettoperatør ba om frivillig elsikkerhet. Den uavhengige systemoperatøren i California sa at fasen var stabil og at det ikke var forventet noen andre krav til sikkerhet med en prognose for kalde temperaturer.

Brannen, som brøt ut i Fremont-Winema National Forest, brant gjennom et område der Glam-stammen – bestående av tre forskjellige urfolk – hadde bodd i tusenvis av år.

“Det er definitivt omfattende skader på skogene i våre kontraktsrettigheter,” sa Dan Gentry, styreleder for Climat Tribal Group i Silogue, Oregon, cirka 40 kilometer vest for Bootleg-brannen.

“Jeg håper vi mistet mye hjort i brannen,” sa han. “Vi er absolutt bekymret. Jeg vet at det er kulturressursområder og viktige områder.

Klamath-stammer har tidligere blitt rammet av skogbranner, inkludert en som brant 23 kvadratkilometer sør i Oregon i september i fjor. Mange medlemmer av Glam-stammen jakter, fisker og samles. Oregon Public Broadcasting rapporterte i september at brannen hadde brent stammegravplassen og hjemmet til minst ett stammemedlem.

Urfolk befinner seg i problemer forårsaket av tørke. I løpet av de siste tiårene har de slitt med å bevare minimumsvannnivået i Upper Klamath Lake, og beskytter to typer føderalt truet fisk som er sentral i deres kultur og arv. Bønder henter mesteparten av vanningsvannet fra en enkelt innsjø. Allerede før brannen brøt ut, reduserte en alvorlig tørke i Sør-Oregon vannstrømmen til historiske nedturer.

I California er det gjort fremgang med statens største brann hittil i år. Etter å ha brent over 145 kvadratkilometer nær Nekvada statslinje, besto Peckworth Complex av nesten 50% av det integrerte paret av lysantente plazas.

Skader er fortsatt voldsomme i Doyles lille landlige samfunn i California, hvor branner utbrøt i løpet av helgen og ødela flere hjem.

Brannen, som startet søndag i Sierra Nevada sør for Yosemite nasjonalpark, har vokst til nesten 15 kvadratkilometer, men den har økt til 15%. Fire uspesifiserte bygninger ble ødelagt.

Forskere sier at klimaendringer har skapt Vesten Veldig varmt og tørt, Og advarer om at været blir vilt når verden blir varmere.

De sier Ekstreme forhold Ofte forhøyet av en kombinasjon av uvanlige, tilfeldige, kortsiktige og naturlige værmønstre til langsiktige, menneskeskapte klimaendringer. Imidlertid er det behov for spesielle studier for å bestemme hvor lav global oppvarming kan forårsake en ekstrem værhendelse.