Studien fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gjennomgår data fra mer enn 300 000 legevaktbesøk, akuttklinikker og sykehusinnleggelser i 10 amerikanske stater fra 26. august 2021 til 5. januar 2022.







Se AFP

Lagt ut 21.01.2022 kl. 22:35 Studietid: 2 minutter



LVaksiner mot storfe-19 og boosterdoser fortsatte å ha den høyeste effekten mot alvorlige tilfeller av sykdommen under bølger forårsaket av omega-3-variasjoner, påpekte en stor amerikansk studie fredag.

Studien fra Centers for Disease Control and Prevention (CDC) gjennomgår data fra mer enn 300 000 legevaktbesøk, akuttklinikker og sykehusinnleggelser i 10 stater fra 26. august 2021 til 5. januar 2022.

I perioden dominert av deltavarianten var effektiviteten av vaksinen mot de som ble innlagt på Kovit-19 sykehuset 90 % mellom 14 og 179 dager etter den andre dosen av vaksinen. Den sank til 81 % på 180 dager etter den andre dosen og økte til 94 % på 14 eller flere dager etter den tredje dosen.







Effektiviteten av vaksinen mot sykehusinnleggelse mellom 14 og 179 dager etter den andre dosen ble estimert til å være 81 % etter omega-3 dominans; Den var 57 % etter 180 dager etter den andre dosen og 90 % etter 14 dager eller mer etter den tredje dosen.

En andre studie, basert på data fra 25 amerikanske stater og lokale jurisdiksjoner, viser at effektiviteten til vaksinen mot infeksjoner, som var 93 % før Delta, har steget til rundt 80 % siden Delta dominerte; Men dødelighetsdekningen er stabil – og høy – ​​94 %.

Anti-infeksjonsaktivitet ble redusert til 68 % med Omigran. På grunn av forsinkelsen i registreringen av dataene, klarte ikke forfatterne å få et estimat for immuniseringsbeskyttelsen mot sykdommen under Omigran, men forskerne forventer generelt at dette er for høyt.

Selv om dødsfall under deltabølgen (mer enn 20 000 mellom juli og november) var betydelig høyere blant fullt vaksinerte individer, fant studien at de som ikke ble vaksinert hadde 16 ganger større sannsynlighet for å dø i samme periode.

Sikkerheten var enda høyere for de som fikk en boosterdose. Mellom oktober og november har de som ikke er vaksinert 50 ganger større sannsynlighet for å dø av regjeringens sykdom enn de som ikke er det.