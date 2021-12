Amanda Pettit (Miss France 2021) svarer på feminister som kritiserer skjønnhetskonkurranser

Mens vi var hos oss, vendte Miss Belgium-konkurransen seg til RTL Play, valget av Miss France, som fortsatt er i full gang på TF1. Med mer enn 10 millioner seere i desember 2020 med 8,6 millioner seere, er Amanda Pettit kilden til Frøken Normandies kroning. TF1 har ikke blitt utviklet på fjorten år og forsterker hundreårsjubileet for konkurransen som fikk folk til å drømme selv om seremonien fant sted bak lukkede dører på grunn av helsetiltak på plass på den tiden. Siden den gang har den unge kvinnen, kronet til Miss France 2021, fortsatt sin lille sti gjennom innspilte intervjuer, TV- og radioprogrammer, magasinforsider og aktiviteter på sosiale nettverk. Hun endte også på 13. plass i Miss Universe-konkurransen i Florida, USA. Denne lørdagen vil Amanda Pettit overrekke sin krone til den nye franske skjønnhetsambassadøren. I et intervju med LCI, slutten av syklusen for den unge kvinnen hun hevder å ha “Hun fikk ti års erfaring på ett år hos Miss France.

“Jeg har aldri følt meg som en slik kvinne”

I de parisiske spaltene vendte Amanda Pettit tilbake til seksuell trakassering, som ofte var gjenstand for Miss France-konkurransen. “Til feministene forteller jeg dem at jeg aldri har følt meg så feminin på huden min som jeg var på Miss France. Dette eventyret ville gitt meg mulighet til å vokse, få selvtillit, få mer selvtillit og ikke være redd for å si ifra.“, erklærer hun.

Den unge kvinnen husket også de vakre verdiene som frøken Frankrike ga uttrykk for under hennes regjeringstid. “I år samlet jeg inn penger til Alzheimers i Frankrike, og jeg dro til Pastors for å bedre forstå sykdommen. Takket være de sosiale nettverkene mine, er jeg en informasjonsvektor for noen som ikke er interessert i dette spørsmålet.“, Hun sier.”Ved å gå til regionvalget kan vi ikke si at folk er veldig glade for å se oss. Utseendet til de små jentene som har på seg prinsessekjole er fantastisk. Vi deler ut magi og smil til hvert sted vi går. Dette er Miss France-effekten.“