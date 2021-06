Amara Raja Batteries to Diversify Into New Energy Opportunities, Energy News, ET EnergyWorld

Hyderabad: Amara Raja Batteries Ltd (ARBL) kunngjorde mandag energi og mobilitet som sitt strategiske fokus fremover for å kapitalisere på nye muligheter.

Kunngjørte utvidelsen av blybatterivirksomheten og etableringen av en ny strategisk energivirksomhet som inkluderer litiumbatterieceller og -pakker, ladere til elektriske kjøretøy, energilagringssystemer, avanserte energiløsninger for hjemmet og relaterte produkter og tjenester.

“Selskapet er godt forberedt på å bygge på styrken og skape flere nye vekstmotorer i det nye energirommet,” sa visepresident Jayadev Galla, som er planlagt å bli den nye presidenten da grunnleggerpresident Ramachandra Galla har besluttet å ikke søke en ny en. betegnelse etter 36 år. ved roret.

Selskapets styre har også inkludert neste generasjons ledere Harshavardhana Gourineni og Vikramadithya Gourineni som administrerende direktører for aktivt å drive overgangen til “Energy and Mobility” -initiativet.

S Vijayanand, med sin dokumenterte oversikt over prestasjoner, vil ta over som president (New Energy).

Jayadev Galla sa at styret enstemmig mener at den nye energien vil gi et betydelig løft det neste tiåret. Imidlertid er det fortsatt en sterk overbevisning om det langsiktige potensialet i blybatterivirksomheten.

Den kritiske rollen som blysyreteknologi spiller i en rekke applikasjoner gir betydelig vekstmulighet i nasjonale og internasjonale markeder. På den annen side åpner fremveksten av litium som en alternativ energilagringsteknologi spennende nye muligheter for vekst.

“ARBL-styret har besluttet å beskytte vår virksomhet for fremtiden ved å omplassere ARBL som en energi- og mobilitetsaktør. Styret mener at ARBL må investere i en portefølje av virksomheter for å opprettholde sin teknologiske og forretningsmessige ledelse,” heter det i en uttalelse. …

ARBL sa at regjeringens Rs 18,000 crore Production Linked Incentive (PLI) -ordning for avanserte kjemiceller gir betydelig drivkraft for å bygge en nasjonal forsyningskjede for litium og andre avanserte cellekjemikalier for å betjene sektorene med raskt voksende fornybar energi og elektriske kjøretøyer.

Selskapet sa at de planlegger å investere i en serie produkter og tjenester for å akselerere transformasjonen til en leverandør av energi- og mobilitetsløsninger.

I kvartalet som endte i mars, rapporterte ARBL et resultat før skatt på Rs 259 crore, opp fra Rs 178 crore i året før.

Selskapet leverer bilbatterier under OE-forhold til Ashok Leyland, Ford India, Honda, Hyundai, Mahindra & Mahindra, Maruti Suzuki og Tata Motors. Dens industrielle og bilbatterier eksporteres til land i det indiske havbassenget.