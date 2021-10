Amazon.com: Twitch anklager en “feil” for servervedlikehold

(Reuters) – Amazon, morselskapet i Twitz, anklaget torsdag et nettsted for streaming av videospill for en “serverkonfigurasjonsfeil” under en vedlikeholdsoperasjon som forårsaket en datalekkasje.

Den elektroniske distribusjonsmanualen sa at den fremdeles jobber med å vurdere omfanget av lekkasjen.

I følge Video Games Chronicle, et spesialisert nettsted som først rapporterte om hackingen, var en anonym hacker ansvarlig for nettstedets datalekkasje, som inkluderte informasjon relatert til Twitch -kildekode eller brukerdata. Og videospill er ennå ikke tilgjengelig for allmennheten.

Med et gjennomsnittlig daglig publikum på over 30 millioner, sa Twitch at det ikke var informasjon som tyder på at brukernes legitimasjon hadde blitt kompromittert. Gruppen presiserte også at den ikke lagret fullstendige data på bankkort.

I følge Video Games Chronicle -artikkelen er hackers mål å “forstyrre og fremme konkurranse” i videospillstrømindustrien.

Ifølge det spesielle nettstedet vil lekkasjen omfatte omtrent 125 gigabyte (GB) med data, inkludert data om Twitchs høyest betalte innholdsskapersrangeringer siden 2019, det vil si 9,6 millioner dollar (ca. 8,3 millioner euro) for “Dungeons and Dragons” eller 8,4 millioner dollar. For tappere for streamer xQcOW.

