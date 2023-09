Amazon legger til generativ kunstig intelligens til Alexa

Taleassistenter som Alexa eller Siri (Apple) regnes ofte som perfekte kandidater for integrasjon med programmer som ChatGPT, som er i stand til å samhandle med mennesker på naturlig språk og produsere alle typer innhold på forespørsel.

Takket være generativ AI skal Alexa kunne komponere en melding som skal sendes til en kontakt eller en oppskrift basert på ingrediensene som er tilgjengelige for brukeren, alt med en enkel verbal kommando i stuen eller kjøkkenet.

«Det kommer til å ta litt tid å integrere disse teknologiene i Alexa-økosystemet,» erkjente Dave Limp, Amazons senior visepresident for enheter og tjenester, under en presentasjon i Washington.

«Men jeg er veldig optimistisk og jeg tror vi har fått en god start,» la han til.

En engelsk versjon av Alexa AI vil være tilgjengelig som et alternativ på alle Amazon-enheter (som Echo-smarthøyttalere) i USA i løpet av de kommende månedene.

Alexa, Siri og til og med Google Assistant har utviklet seg lite de siste årene og har ikke blitt særlig lønnsomme produkter. De brukes hovedsakelig til å gi værmelding, spille musikk eller kontrollere husholdningsapparater.

Men kappløpet om generativ AI, dominert av ChatGP (OpenAI), Google og Microsoft, kan endre situasjonen.

Ifølge Dave Limp, takket være neste generasjons AI, vil Alexa snart kunne forlate sin robottone og skape et utseende av et personlig forhold til brukere, spesielt ved å informere dem om vanene deres eller favorittidrettslagene deres.

«Du kan for eksempel si «Alexa, hver morgen klokken 08.00, slå på kaffetrakteren, åpne persiennene, dempe kontorlysene og slå på morgennyhetene», og vips, en rutine er opprettet,» sa han . detaljerte han.

Daniel Rausch, leder av Alexa, fortalte journalister at Amazon vil legge mer vekt på AI-nøyaktighet, for å unngå risikoen for upassende og oppfunne svar når de samhandler med ChatGPT eller Bard (Google).

«Nøyaktighet i et tilkoblet hjem betyr at ja, vi har slått på riktig lys, vi har lukket riktig dør, vi er sikre på statusen til sikkerhetssystemet,» sa han.

Amazon viste også frem sin siste sentraliserte enhetskontrollenhet (Echo 8), samt en TV-høyttaler og nye AI-drevne søkeverktøy for FireTV-tjenesten.