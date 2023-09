Amazon optimerer produktsøk

Nettsalgssiden vil lansere nye søkeverktøy som i stor grad vil lette kjøpene dine.

Mens Amazons søkeverktøy har holdt seg mer eller mindre identisk i årevis, gjennomgår det nå en stor modernisering med neste generasjons verktøy.

Amazon inkluderer nå et produktsøk etter bilde. Et veldig praktisk søkesystem som lar deg finne et spesifikt produkt. Så alt du trenger å gjøre er å legge ut et bilde av varen du leter etter og følge det med en kort beskrivelse for å finne det du leter etter.

Ønsker du å kjøpe en gjenstand, men først vil du vite hvordan den vil se ut når den er integrert i hjemmet ditt? Nå er det mulig med utvidet virkelighet! Hvis funksjonalitet til å begynne med nesten utelukkende refererte til møbler, har den siden utvidet seg til å omfatte stadig mindre gjenstander, for eksempel lamper eller apparater.

Endelig vil det nå være mulig å bruke en funksjon kalt «Søk på Amazon» for å finne et verktøy på Amazon som er på en konkurrerende plattform, som forklart. amazon blogg.

