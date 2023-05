Amazon senker prisen på den eksklusive De’Longhi PrimaDonna kaffemaskinen!

Er du fan av god kaffe og ønsker å investere i en moderne og sofistikert espressomaskin? Hvorfor ikke velge en automatisk kaffetrakter med innebygd kvern?

De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB kaffemaskin, som tilbyr eksepsjonell kaffekvalitet, er for tiden til salgs på Amazon på franske dager. Dra nytte av dette eksepsjonelle tilbudet for å få denne førsteklasses maskinen til en rabatt på rundt € 200, fra kl. 1399,99 euro til Kun 1201,90 euro. Ikke gå glipp av denne muligheten og bestill nå før tilbudet avsluttes for å nyte din favorittkaffe med en maskin av høy kvalitet.

Vi introduserer De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB kaffemaskin

PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB er den mest effektive og komfortable modellen til det kjente italienske merket De’Longhi. Denne klassens beste kaffemaskin er enkel å bruke og lager kaffe med en eksepsjonell smak. Med et enkelt trykk kan du lage alle favorittkaffene dine direkte takket være det svært intuitive berøringskontrollpanelet. Det intelligente systemet gjør det mulig å justere malefinheten i henhold til kaffebønnene som brukes. Bønnebeholderen har en kapasitet på 500 gram mens den avtakbare vanntanken rommer opptil 2,2 liter.

Egenskaper til De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB kaffemaskin

De’Longhi PrimaDonna Soul ECAM612.55.SB kaffemaskin garanterer produksjon av kaffe med en original smak takket være kvernen som kun maler kaffen din ved tilberedning, i den nødvendige mengden, for perfekt ekstraksjon.

Denne best-in-class modellen tilbyr deg 18 typer kaffe (espresso, cappuccino, lang kaffe, etc.) med en ny oppskrift inkludert, Cortado, som du kan smake på alle smakene fra. I tillegg, takket være Coffee Link-appen, kan du tilpasse parametrene til favorittdrikkene dine! Teelskere vil også finne sin lykke i denne kaffemaskinen ettersom den justerer vanntemperaturen i henhold til dine behov for perfekt infundert te. Denne innovative og effektive kaffemaskinen vil passe perfekt inn i kjøkkenet ditt. Det er rett og slett den mest komplette og effektive kaffemaskinen på markedet.