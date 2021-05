Amazon sies å være i samtaler om å kjøpe MGM Holdings

Telegraf

Amazon er i samtaler om å kjøpe James Bond Studio MGM

Amazon er i samtaler om å kjøpe MGM Movie Studio. MGM, Hollywood-selskapet bak James Bond-serien, vil bidra til å forbedre Amazons viktigste streamingtjeneste. Det har vært uker med forhandlinger om å kjøpe studioet for rundt 9 milliarder dollar (4 6,4 milliarder dollar), sa Variety. MGM og Amazon nektet å kommentere. MGM har blitt ansett som et oppkjøpsmål i mange år, men foreløpig er ingen avtale forseglet. Selskapet lanserte et nytt initiativ i fjor som angivelig hyret inn konsulenter for å be om tilbud. Studioet tar sikte på å benytte seg av spredning av streamingtjenester, noe som har økt etterspørselen etter innholdsbiblioteker og har diskutert andre scenarier med teknologiselskaper. MGM har vært i samtaler med Apple og Netflix for å effektivisere sin nye James Bond-film, inkludert Rocky Films og The Silence of the Lamps i biblioteket. Men selskapet sa at det var forpliktet til en teatralsk utgivelse av filmen, som skal finne sted 8. oktober i USA i fjor. I mellomtiden endrer Amazon sine underholdningsaktiviteter med ankomsten av den mangeårige sjefen Jeff Blackburn. Han forlot kort e-handel og sluttet seg til Bessemer Venture Partners, et risikokapitalfirma i Silicon Valley. Han vil være ansvarlig for hele underholdningsavdelingen til Amazon, inkludert Prime Video Streaming Service, Amazon Studios og videospillstrømningsplattform Twitch. MGM sporet sine røtter til et filmselskap drevet av Hollywood-legenden Louise Meyer på 1920-tallet med Marcus Lowes Metro Films. Mens han laget flotte filmer som Dr. Shivako og 2001: A Space Odyssey, kom MGM ut av finanskrisen i andre halvdel av det 20. århundre. I flere tiår var det eid av Time, CNN-grunnlegger Ted Turner og mer enn en gang milliardær Kirk Kerkorian. Amazon har tidligere blitt ryktet å kjøpe underholdningsselskaper. Det ble tidligere sagt at kinokjeden var en kjøper av AMC, med noen investorer som forvekslet det med AMC Networks, som eier kabel-TV-kanalene. Investorer møtte et lignende dilemma mandag da informasjonsrapporten økte aksjene til kasinoselskapet MGM Resorts International. Aksjer i MGM Resorts steg nesten 6 stk i sen handel før de tok en rask retrett.