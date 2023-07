Amazon tar rettslige skritt mot de nye reglene som er pålagt av EU

Den amerikanske e-handelsgiganten Amazon annonserte onsdag at den hadde tatt rettslige skritt i EU for å utfordre reglene som vil bli pålagt den på slutten av sommeren under ny lovgivning om elektroniske plattformer.

Komiteen avduket en liste med 19 «Ekstra store plattformerInkludert Amazon, men også Twitter, TikTok, Apple, Google, Meta og Microsoft, som vil bli gjenstand for forbedrede kontroller fra 25. august. I henhold til Digital Services Act (DSA) vil disse selskapene bli overvåket av EU-kommisjonen og underlagt til forbedrede regler. , inkludert en forpliktelse til å gjennomføre en årlig uavhengig revisjon for å sikre at den effektivt bekjemper feilinformasjon, hat eller svindel på nettet.

De må åpne algoritmene sine for eksperter fra den europeiske ledelsen og gi tilgang til dataene deres til akkrediterte forskere. De må også selv analysere risikoen forbundet med tjenestene deres når det gjelder ulovlig innhold, og må sette inn midler for å redusere dem. den 19″Ekstra store plattformerDet ble fastsatt på grunnlag av antall aktive brukere i Europa, anslått til mer enn 45 millioner, som er minimumskravet fastsatt av forordningen.

Amazon anser seg som diskriminert sammenlignet med sine detaljhandelskonkurrenter. Amazon sier allerede at de investerer i å beskytte kundene sine mot ulovlige produkter, uavhengig av eventuelle juridiske forpliktelser.

27. juni kunngjorde et annet e-handelsselskap, Tysklands Zalando Group, at det hadde anket til EU-domstolen for å utfordre klassifiseringen som «En veldig stor plattform«betrakter seg selv som et offer»Ulik behandling«.