Amazonia: skogvekst har kompensert for mindre enn 10% av karbonutslippene fra avskoging

Av Charlotte Smith, University of Lancaster, Erika Berenguer, University of Oxford og Jos Barlow, University of Lancaster Oxford / Lancaster, Storbritannia, 21. august (samtalen) Drevet i stor grad av utvidelse av jordbruksland for å møte den med økende global etterspørsel etter produkter som Som soyabønner er mer enn 810 000 km² skog ryddet i Amazonas, et område som er nesten like stort som Norge og Sverige til sammen.

Avskoging er ikke bare en tragedie for biologisk mangfold, den slipper også ut store mengder karbondioksid (CO₂) i atmosfæren. Til tross for et glimt av håp på begynnelsen av 2010 -tallet, da avskogingsraten falt til et rekordlavt nivå, er skogstapet på vei opp igjen.

Gravemaskiner er ikke alltid slutten på historien. Nesten 30% av det avskogede landet i Amazonas er forlatt, noe som har gitt skogen mulighet til å vokse igjen, om enn med ulik grad av suksess, avhengig av tiden og intensiteten som landet ble brukt til jordbruk. Selv om disse utvinnende habitatene, kjent som sekundære skoger, er en dårlig erstatning for de artsrike primærskogene de erstatter, kan de raskt fange opp store mengder CO₂ fra atmosfæren. Men i en ny studie fant vi ut at Amazonas sekundære skoger bare absorberer 9,7% av utslippene som skapes ved ødeleggelsen av regionens primære skoger. Det er til tross for at disse gjenveksthabitatene opptar 28,8% av alt avskogt land.

Restaurering kontra avskoging Selv om Parisavtalen antar at en viss grad av restaurering av tropiske skoger vil være nødvendig for å nå utslippsreduserende mål, har få studier evaluert hvordan skogdekket endres i Amazonas. Forskning i Amazonas har en tendens til å fokusere på Brasil, som eier 60% av bassenget, men ikke står for de andre åtte landene. Å forstå hvordan skogen gjenoppretter ulikt mellom land og regioner, kan hjelpe forskere og beslutningstakere til å forstå hvilken lands politikk som bidrar til å opprettholde skogs karbonvasken og hvilke som ikke er det.

Vi bestemte oss for å fylle dette hullet ved å kartlegge avskoging, utvinning og karbonlagre fra 1986 til 2017 i hele Amazonas, så vel som individuelt for de ni landene i landet og de ni Amazonas -delstatene i Brasil.

Vi bruker landdekkskart konstruert av høyoppløselige satellittbilder av MapBiomas-initiativet for å fastslå hvor, når og hvor mye karbon som har gått tapt for avskoging. Vi kombinerer dette med lignende genererte kart over karbonet hentet fra sekundære skoger for å beregne hvor stor andel av disse utslippene som allerede er blitt kompensert.

Vi finner store forskjeller mellom land i mengden utslipp som oppveies av sekundær skogvekst. Siden Brasil inneholder mer enn halvparten av Amazonas -bassenget, er det ikke overraskende at det er ansvarlig for mer avskoging enn noe annet land. Brasils bidrag til den totale avskogingen av Amazonas (85%) og de tilhørende CO₂ -utslippene (80%) var imidlertid langt utover det man kunne forvente av landets størrelse.

Bare den brasilianske staten Pará har lidd mer avskoging enn de andre åtte Amazonas -landene tilsammen, svimlende 263 000 km², et område større enn Storbritannia. Brasil henger også etter andre land i mengden avskoget land som gjenvinnes. Bare en fjerdedel av det tidligere avskogde landet i Brasil er okkupert av sekundærskog, og disse nye skogene oppveier bare 9% av CO₂ -utslippene fra avskoging. Ecuador, derimot, har sekundære skoger som vokser på mer enn halvparten av de avskogede landene. I Guyana, hvor gjenvinning av skog er eldre og dermed har hatt tid til å fange mer CO₂, har nesten en fjerdedel av utslippene til avskoging blitt kompensert, den høyeste av noen Amazon -land. Disse landsmønstrene ble opprettholdt av en trend som spredte seg gjennom Amazonas-bassenget. Regionene som har hatt den mest omfattende avskogingen, og som derfor har størst potensial for storskogsrestaurering, har for tiden de laveste utvinningsgraden. For å gjøre saken verre viser disse sterkt avskogede Amazonas -landskapene ingen tegn til økende skogdekning, selv 20 år etter at landet først ble ryddet.

Storskogsrestaurering i Amazonas er en viktig naturbasert løsning på klimaendringer. De siste funnene fra det mellomstatlige panelet for klimaendringer indikerer at å oppnå netto nullutslipp er avgjørende for å stabilisere global oppvarming og naturbaserte løsninger vil være i forkant av diskusjonene ved FNs klimaforhandlinger i november 2021, også kjent som COP26, hvor regjeringer rundt om i verden vil utvikle en plan for å oppnå netto nullutslipp globalt.

Men med mindre det gjøres drastiske endringer for å stoppe avskoging og oppmuntre til skoggenerering, kan Amazonas ikke nå sitt potensial for å dempe klimaendringene. (Samtalen) NSA

(Denne historien er ikke redigert av Devdiscourse -ansatte og genereres automatisk fra en syndikert feed.)