Amazons App Store kjører på Android 12 igjen

Amazon fikser en veldig irriterende feil for Appstore og Android 12, som er en og en halv måned å komme.

Programvareoppdateringer er ofte velkommen. Dette er mest forståelig ettersom det introduserer nye funksjoner, nye design, feilrettinger eller lukker sikkerhetshull. En oppdatering utløser imidlertid uventet oppførsel, i det minste andre feil, mer eller mindre irriterende. Amazon Det var en bitter opplevelse Appstore og Android 12.

Amazon har fikset en veldig irriterende feil for Appstore og Android 12

Det amerikanske selskapet har fikset en feil som hindrer eiere av smarttelefoner under Android 12 fra å laste ned og installere apper fra Experts Appstore. E-handel. “Vi har fikset en feil som kan påvirke lanseringen av apper for Amazon Appstore-kunder som har installert Android 12-oppdateringen på mobilenheten,” sa en talsmann for selskapet til Engadget. “Vi kommuniserer med kundene trinnene som skal følges for å gjenoppdage AppStore-opplevelsen. Vi beklager ulempene dette kan ha medført. ”

En reparasjon som tok en og en halv måned å komme

Attester fra apper på Amazon Appstore som ikke lenger fungerer på Android 12 begynte å dukke opp på nettet i slutten av oktober. Brukere med slike enheter Google Pixel 6 eller Samsung Galaxy S21 fant ut at de ikke lenger kunne starte opp noen prosessor lastet ned fra Amazon App Store. Det er til og med noen brukere som sier at de ikke lenger kan se noen apper i App Store. Selv om denne feilen ikke påvirket mange brukere, tok det en måned før Amazon offisielt gjenkjente den. Til slutt, senest har den amerikanske giganten ennå ikke forklart årsaken til problemet. Da problemet begynte å dukke opp, mente noen at det var inkompatibelt med Amazons innebygde DRM-system og Android 12.

Historien vil aldri fortelle hvor denne feilen kom fra, men den gode nyheten er at den nå er fikset. Jeg tror dette er gammel historie.