Amazons MMO har mistet mer enn halvparten av sine spillere

Bare en måned etter lanseringen, Den nye verden Til slutt klarte han ikke å overbevise spillerne eller berolige de som satt fast i køene …

Imidlertid fikk MMO, Amazon Games Studios sitt første videospill, en god start: Etter utgivelsen falt spillet sammen med ankomsten av spillere, noe som raskt forårsaket servermetning og tvang Amazon til å åpne mer. . Tittelen nådde raskt en topp på 913 634 spillere samtidig, men situasjonen kunne ikke vare.

Dermed så spillet sin befolkning i eksil mot andre titler gjennom oktober måned. Ifølge Forbes ville MMO ha mistet mer enn 135 000 spillere per uke for å samle “bare” rundt 400 000 spillere, mindre enn halvparten av for en måned siden.

Situasjonen er perfekt forklart: på den ene siden er tittelen fortsatt vanskelig å få tilgang til med køer og servere som alltid er mettet. Serverendringen lovet av Amazon kom for sent og opplevde noen feil.

I tillegg blir begynnelsen av tittelen kritisert for å være ganske lang og overflødig. Bugs og andre uovervinnelighetsfeil har også overbevist noen spillere om å se andre steder … For ikke å snakke om de bare nysgjerrige som har skaffet seg tittelen bare for å finne ut hva den handler om.

Imidlertid er MMO-populasjonen fortsatt stor: Ikke alle MMO-er har muligheten til å beholde 400 000 aktive spillere. For eksempel har FF XIV online nå bare 30 000 spillere.

Det gjenstår å se om Amazon klarer å snu trenden: Studioene som har ansvaret for prosjektet har litt problemer med å svare raskt på tittelproblemene, men det skader ikke.