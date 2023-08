Amazons siste oppdagelse for å øke sine Prime-abonnenter? Øk minimumet for å dra nytte av gratis frakt – Business AM

Dårlige nyheter for Amazon-kunder, e-handelsplattformen tester et nytt minimum for å dra nytte av gratis levering. Det vil med andre ord være nødvendig å bruke mer penger på plattformen slik at du slipper å betale for levering.

Nyheter : Amazon gjennomfører testing minimum $35 handlekurv For å dra nytte av gratis levering.

Den tester for øyeblikket bare spesifikke markeder på plattformen, men ingenting sier at e-handelsgiganten ikke vil utvide testingen mer.

Inntil nylig måtte spesielt ikke-statsministre slippe med 25 dollar for å dra nytte av gratis levering.

detaljene : Denne revisjonen av minimumsbeløpet er helt klart en del av selskapets kostnadsreduksjonstilnærming.

Ved å gjøre det sikrer Amazon at kundene vil bruke mer penger på sin plattform for å dra nytte av gratis frakt.

Det er også en fin måte å få dem til å bli med i Prime, Amazons premiumplan som gir tilgang til gratis levering på et bredt spekter av produkter, i tillegg til andre tjenester.

I USA koster et abonnement på Prime $139 per år.

«Vi evaluerer stadig våre tilbud og gjør justeringer basert på disse anmeldelsene. Prime-medlemmer fortsetter å få gratis frakt på over 300 millioner varer, med titalls millioner varer tilgjengelig for gratis levering samme dag eller over natten.» Amazon rettferdiggjorde seg gjennom en pressemelding den sendte til CNBC.

Redusere kostnader og øke inntektene

Testen er en del av en gjennomgang av selskapets utgifter som Amazon-sjef Andy Jassy tok fatt på i fjor, i kjølvannet av avtagende salg og usikre økonomiske utsikter, på grunn av den spesielle globale økonomiske konteksten.

Det er en tilnærming som har ført til 27.000 permitteringer det siste året, samt ansettelsesstopp og flere pilotprosjekter.

Også med tanke på dette har e-handelsgiganten begynt å ta betalt for noen returer og leveranser Ferske dagligvarebestillinger.

Å sikre leveranser krever betydelig logistikk, samt en stor arbeidsstyrke. Åpenbart representerer alt dette betydelige kostnader for Amazon.

Men det er også en gylden mulighet for plattformen til å øke inntektene fra sin abonnementstjeneste.

I dag ser selskapets økonomiske vanskeligheter ut til å være en saga blott.

For at Amazon skal vende tilbake til suksess og gjenvinne noen av ambisjonene sine, spesielt med tanke på kunstig intelligens.

Dyre prosjekter som krever en økning i inntekten hans.

å blogge Dette er ikke første gang Amazon har endret minimumsbeløpet for handlekurven for gratis frakt. I 2016 økte beløpet fra $35 til $49 i USA. Bare for å konkurrere med Walmart, falt e-handelsgiganten til slutt dette beløpet til $25. I dag har imidlertid konkurrenten hevet minimumet til $35, noe som lar feltet være åpent for Amazon for å øke kurvminimumet selv.