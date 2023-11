Amazons tilkoblede høyttalere selger som varmt kaker: de koster vanligvis -64 %!

Har du alltid drømt om en tilkoblet høytaler av høy kvalitet? Nå er det på tide å gi det til deg! I løpet av Black Friday-perioden selger Amazon fullstendig ut produktene sine. For eksempel koster Echo Pop bare €19,99 i stedet for de vanlige €54,99 og Echo Dot (5. generasjon) koster €24,99 i stedet for €64,99. Enda bedre, med Verdikode Reservert for Prime Belgium-medlemmer (BLACK10), vil du få en ekstra €10 rabatt for enhver handlekurv over €50!

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

du foretrekkerEchot Dot fra vårt illustrative bilde, hvilken har en LED-skjerm som viser deg tid, vær og mer? Prisen er også betydelig redusert: bare €34,99 (i stedet for de vanlige €74,99).

Black Friday-uken starter i dag på Amazon, og her er kampanjekoden for å dra nytte av rabatter! Mange andre flotte rabatter er i gang for Black Friday Week på Amazon: dra nytte av dem uten ytterligere forsinkelser!

Her er de 5 beste kampanjene for Apple-produkter i løpet av Black Friday-uken på Amazon Amazon Echo Pop til salgs I den travle verden av tilkoblede høyttalere skiller Amazons Echo Pop seg ut med sin kompakte design og harmoniske kombinasjon av kvalitetslyd og intuitive Alexa-funksjoner. Denne Bluetooth-høyttaleren er designet for soverom og små rom, og tilbyr visuell diskresjon mens den vibrerer lydrommet.

Fusjonen av liten størrelse og kraft : Echo Pop presenteres som en ideell løsning for de som ønsker å kombinere praktisk og ytelse. Liten nok til å subtilt integreres i enhver dekorasjon, den overrasker med sin lydkraft, og fanger lytterens oppmerksomhet, selv i små rom. Stemmekontroll : Takket være kraften til Alexa gir Echo Pop deg muligheten til å bestille favorittmusikken din, lydbøker og podcaster fra plattformer som Amazon Music, Apple Music, Spotify og mer. Koble til smarttelefonen din via Bluetooth for en trådløs strømmeopplevelse i hele rommet ditt. Tilkobling i hjertet av hjemmet ditt – Forvandle alle dine rom til tilkoblede miljøer. Bare bruk stemmen din eller Alexa-appen for enkelt å kontrollere de kompatible tilkoblede enhetene dine, fra smarte plugger til lys. Enkelhet og allsidighet : Livet blir uten tvil enklere med Echo Pop. Still inn tidtakere, sjekk været, hold deg oppdatert med nyheter, legg inn bestillinger og mer, alt med en enkel forespørsel til Alexa. En smart lysstang : Intelligensen til Echo Pop strekker seg til og med til konfidensialitet. Lyslinjen aktiveres kun når høyttaleren oppdager nøkkelordet «Alexa», og sikrer dermed lytting som respekterer ditt privatliv. For ekstra trygghet kobler en mikrofon av-knapp elektronisk fra mikrofonene. I tillegg fokuserer Echo Pop på sikkerheten til dataene dine. Med flere lag med beskyttelse og personvernkontroller gir den full kontroll over hva du deler, og sikrer en trygg brukeropplevelse.

