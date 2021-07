Ambassadør Great Lochen i anledning 50-årsjubileet for etableringen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Vietnam

I år er det 50-årsjubileet for etableringen av diplomatiske forbindelser mellom Norge og Vietnam og hadde nylig en kort samtale med den norske ambassadøren i Vietnam Great Lochan VTC Nyheter Om anledningen.

Ambassadøren sa at 2021 var et spesielt år for Vietnam og Norge, og feiret 50-årsjubileet for etableringen av diplomatiske forbindelser mellom de to landene. I 1971 var Norge et av de første vestlige landene som etablerte diplomatiske forbindelser med andre nordiske land, inkludert Vietnam.

Sammen har de to landene reist sammen i fem tiår med en rekke aktiviteter for støtte og samarbeid. Fra tradisjonelt samarbeid om bistand vokser forholdet mellom de to landene på mange felt.

“Havet forbinder våre to land,” sa ambassadøren og forklarte at fiskerisektoren er et av de lyseste punktene for samarbeid mellom Norge og Vietnam. Norge har støttet Vietnam for å opprette den første fiskeriloven. Samarbeidet på dette feltet er stadig tettere og har utvidet seg innen industriell marin havbruk.

I mai i fjor undertegnet det norske fiskeridepartementet og det vietnamesiske departementet for landbruk og bygdeutvikling et brev som samarbeider om havbruk. Miljø og klimaendringer er områder som må vektlegges, og ambassadøren la til: ”I tillegg er det potensial for samarbeid om fornybar energi, som vekker stadig mer interesse fra norske selskaper som driver sol- og vindsektoren. . ”

Ifølge ambassadøren er det verdt å merke seg samarbeidet mellom de to landene innen utdanning og opplæring, spesielt det mangeårige pålitelige partnerskapet mellom de norske universitetene og Enha Trang University i Vietnam. En annen form for maritimt samarbeid. Begge land har lange strender, og Norge er et langt og erfaren sjøland, med norske skipsbyggere som kommer fra Vietnam i mange år.

– Den norske regjeringen bestemte seg nylig for å opprette et klimainvesteringsfond. Det er et globalt fond, men vil fokusere på å støtte investeringer i sektorene for fornybar energi i fremvoksende økonomier i et forsøk på å konvertere grønn energi fra kull til fornybar energi. Det er gledelig at Vietnam er et av landene som kan dra nytte av dette fondet. Jeg er veldig fornøyd med nyheten fra den norske regjeringen slik at de to landene kan samarbeide om å realisere målet med Parisavtalen om klimaendringer, som vil redusere utslippene.

