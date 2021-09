Ambassadører fra Norge og Finland bygger relasjoner i Seattle og gir et glimt av håp om cybersikkerhet

Grønn økonomi, maritim innovasjon og trådløs teknologi er noen av temaene på dagsordenen denne uken Annigen Grudness, Norges ambassadør i USA og hans representant i Finland, Miko Houthala, Besøkte Seattle -området.

De to søkte å legge grunnlaget for handel og politisk samarbeid mellom sine respektive land og staten Washington. Hver tilbrakte tid med forskjellige næringslivs-, regjerings- og samfunnsledere under besøket.

Bryster Møt miljø- og cybersikkerhetsledere hos Microsoft, Brukte tid med Studenter ved University of Washington, Og Besøkte Tacoma for å diskutere elektriske båter Som en del av fokuset på grønn teknologi.

Houthala dro til Tacoma for å diskutere planer for dette 5G Wireless Edge Computing Network, Turet Havneanlegg, Og oppdaget tydelige symptomer Finsk entreprenørskap.

Ambassadørene dukket også opp sammen mandag Nasjonalt nordisk museum I Ballard -nabolaget i Seattle reiser byens tradisjonelle skandinaviske område spørsmål om miljøspørsmål, økonomisk utvikling og politiske forhold mellom USA og deres land. Det var Del av en serie hendelser om nordisk funn i museet. Se hele videoen ovenfor.

Offentlige cyberangrep: I tillegg til interessen de deler for økonomisk utvikling, ga hver ambassadør et unikt perspektiv på cybersikkerhet.

Grudness var en del av et FN -lag Utgitt en nylig rapport om cybersikkerhet, Fokuserer på løsninger på cyberangrep fra myndighetene.

Houthala var tidligere ambassadør i Russland og antas å stå bak Finlands nabo, Solarwind -bruddet og andre angrep.

I separate intervjuer med GeekWire uttrykte hver ambassadør forsiktig optimisme om potensialet for fremgang mot cyberangrep fra regjeringen.

“Alle de store økonomiene, inkludert russerne, er sterkt avhengige av denne digitale infrastrukturen,” sa Hautela. “Så det betyr at alle er sårbare. Så jeg tror det vil gi drivkraft til land og myndigheter for å på en eller annen måte regulere disse aktivitetene … Jeg tror dette vil bli en vanskelig situasjon for alle.

Grudness, verdensledere ser ut til å erkjenne alvoret i problemet mer enn tidligere.

“Dette er ikke et innenlandsk problem. Dette er et globalt problem,” sa han. “Så du må jobbe med allierte.”

Nokia og Microsoft: Under intervjuet kunne jeg ikke spørre Hutla hvordan han synes om Microsoft etter hele Nokia -feilen.

Nokia, som en gang var toppen av Finlands teknologiindustri som dominerte mobiltelefoner, inngikk et dårlig partnerskap med Microsofts Windows Phone -virksomhet i 2011 før hun solgte smarttelefonvirksomheten til Redmond Technology i 2014. Kontrakt ett år senere.

Houthala uttrykte sin erfaring som diplomat i sitt svar.

“Jeg er en darwinist, i betydningen hva som skjedde på grunn av noen feil i Nokias bedriftskultur,” sa Houthala. “Og det ble mye forklart i den epoken av datidens sentrale personer, så hvis du gjør feil, kan de vanligvis ikke angres. Jeg tar ikke sider mot noen selskaper.

Nokia er et stort teknologiselskap, med fokus på telekommunikasjon og lisensiering av merkevaren for mobiltelefoner.

USA på verdensscenen: Et av de beste spørsmålene under National Nordic Museum -arrangementet var Canmore, Wash. Nordic News Studentavis. Han oppfordret ambassadører til å ta opp internasjonale bekymringer om USAs evne til å stole på langsiktige forpliktelser, som fremtidig administrasjon har potensial til å overvinne.

Hawthorne sa at det var naturlig at innenlandske hensyn hadde innvirkning på utenrikspolitikken, og påpekte at USA ikke var uvanlig i denne forbindelse, og at det var ambassadørenes jobb å forutse slike endringer.

Groutnes mottok en applaus fra publikum for sitt korte svar: “Vi er begeistret for å se USA tilbake på verdensscenen,” sa han. “Jeg lar det ligge.”