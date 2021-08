Amen til det: Lederen for Norsk formuesfond etterlyser bærekraftig finansiering i kirken

ARENDAL, Norge (Reuters) – Nikolai Tangen brøt ny vei som leder for Norges suverene formuefond på 1,3 billioner dollar på tirsdag ved å gå inn for dyktighetene til bærekraftig kapitalisme i kirken.

“Kapitalismen gjennomgår en fantastisk forandring, i det raskeste tempoet jeg noen gang har sett,” fortalte Tangen om 170 mennesker som samlet seg på 1800-tallet ved den nygotiske treenighetskirken i Arendal, Sør-Norge.

“Aksjonærer har større innflytelse enn noensinne på hvordan selskaper drives, årlige generalforsamlinger ser mange diskusjoner spesielt om lederlønn, og klimaendringer diskuteres med flere og flere selskaper,” sa den tidligere hedgefondforvalteren, som ble fondets administrerende direktør. . et år siden.

Fondet samler inn statens oljeinntekter og investerer dem i utlandet. Den har et etisk mandat og investerer ikke i selskaper som anses uetiske, for eksempel tobakksprodusenter.

Den norske kirke, luthersk og landets majoritetsreligion, hadde invitert Tangin til å diskutere formålet med fondet i inn- og utland.

“Kapitalismen har overlevd kriger, kriser og ideologier som kommunisme. Den vil fortsette, men den vil ha et annet ansikt,” sa Tangen, første gang en norsk formuesfondssjef snakket offentlig på et sted for tilbedelse.

Siden Tangen tok roret, har fondet presset på for å utnevne flere kvinner til styrene i selskapene det investerer i og sagt at det nå ville være mer villig til å droppe selskaper som ikke anses som etiske eller bærekraftige. Les mer

– Fondet bør bidra til å bygge et mer bærekraftig og rettferdig samfunn, ikke bare for Norge, men for hele verden, sier Olaf Ficks Tveit, leder for Den norske kirkes bispekonferanse, til Reuters.

Imidlertid, sier Tangen, vil fondet holde seg til hovedmålet: “Den første prioriteten er å tjene penger.”

(Goladis Fuchs Report) Redigering av Gareth Jones

