American Express treffer saken for åpen bankkonsolidering

Ding og American Express har inngått et europeisk åpent bankpartnerskap for å forbedre påloggingsprosessen for nye kortmedlemmer.

Integrering av åpen bankteknologi i American Express-applikasjons- og risikoanalyseprosessen vil gjøre det mulig for potensielle kortholder å knytte sømløst til bankkontiene sine og umiddelbart bekrefte identitet, inntekt og kontoinformasjon gjennom American Express. Dette eliminerer behovet for kunder å legge inn detaljene manuelt eller sende tilleggsdokumenter til American Express, noe som sparer tid og forbedrer kundeopplevelsen.

Partnerskapet vil se Dings åpne banktjenester som brukes av American Express i Frankrike, Tyskland, Spania, Sverige, Nederland, Norge, Finland og Belgia.

Frederick Chatter, leder for Emerging Markets, American Express, kommenterte: “Vårt partnerskap med Ding vil gjøre det mulig for fremtidige kunder å raskt og raskt kunne bruke American Express-produktene våre. Ding var et klart valg for oss på grunn av sin posisjon som en ledende europeisk åpen bankvirksomhet. plattform. “

Daniel Kellen, medstifter og administrerende direktør i Ding, la til: “Vi er glade for å kunngjøre dette partnerskapet med American Express, et av verdens ledende betalingsselskaper med mer enn 100 millioner kort over hele verden. Fordi vi jobber sammen for å skape fremtiden for økonomiske tjenester. Det setter standarden for hvordan store bankmerker bruker åpen bankteknologi for å transformere analoge prosesser til digitale, noe som forbedrer kundeopplevelsen. ”