American Pan øyne Storbritannias ekspansjon med oppkjøp av Runex | Nyheter

Industriell baking og belegg selskap American Pan er satt til å utvide virksomheten i Storbritannia og Europa etter oppkjøpet av bakervarer og belegg tjenester leverandør Runex.

Avtalen inkluderer Runex produksjon, salg og service i Sverige, Norge og Storbritannia.

American Pan har for tiden lokasjoner over hele Europa på Skelmersdale og Irlam i Storbritannia; Barcelona i Spania og Alexandria i Romania. Runex -malingsoperasjonen, tidligere lokalisert i Luton, har flyttet til American Pan -stedet i Skelmersdale og vil fortsette å fornye Runex -merkemaling. Runex -lokasjoner i Sverige og Norge vil fortsette normal drift på sine eksisterende anlegg.

“Runex og teamet hans er et flott tillegg til vår europeiske virksomhet,” sier Gilbert Bundy, administrerende direktør i Bundy Baking Solutions, som eier American Pan. “Ikke bare deler de to familieeide virksomhetene lignende verdier, men vi har også en lidenskap for baking og et rykte for å tilby eksepsjonell service. “

Bar Adelman, administrerende direktør i Runex, la til: “Vi er veldig spent på fremtiden til Runex som en del av American Pan og Bundy Foundations. Vi har alltid vært stolte over vårt fokus på å betjene bakere, og American Pan -teamet har samme engasjement, så vel som en sterk innovasjonshistorie. “