Midt på sommeren må nyhetene være så dystre at alle har dratt på ferie. Men hvis du sitter fast hjemme, etter valg eller plikt, vil du være glad for å vite at du fortsatt kan ta del i den tradisjonelle crossoveren til Jules og Augustians, bortsett fra at den ikke er i Renault A6. Vakker som rødhalser, men i en større Interstate En stolt amerikansk tungvekter krysser Montana fra side til side ved rattet.

SCS har annonsert innvielsen av sin nye utvidelse Skattestat American Truck Simulator vil tette gapet mellom Wyoming og Idaho 4. august. Utvidelsen vil tilby nye typer elementer å tilby, og forventes å følge den endelige versjonen av patch 1.45, som har vært i åpen beta i noen uker. I mellomtiden fortsetter arbeidet med en stor del av Texas DLC, som vi håper kommer innen slutten av året. Etter det vil Mystery: One SCS begynne å bevege seg igjen mot nord i landet med fulle stater Røde halser Som Oklahoma og Kansas, ellers vil de fortsette å følge sørkysten for å gi oss Louisiana, som er litt morsommere.