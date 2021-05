Amerikanere dominerer det første kvinneløpet i World Triathlon Series

Det var en flott dag for amerikanske kvinner i sesongåpningen av World Triathlon Championship Series utenfor Tokyo, en som lover godt for dem i OL på under to måneder.

Taylor Knibb vant Yokohama Triathlon for å reservere sin plass på Team USA for Tokyo-lekene i juli, om enn på en annen bane enn den som ble brukt på lørdag. Knibb, 23, avsluttet den olympiske distansen på en 1,5 kilometer svømmetur, en 40 kilometer syklus og en 10 kilometer løp på 1 time, 54 minutter, 27 sekunder.

Summer Rappaport, som allerede hadde kvalifisert seg til Tokyo Games, ble nummer to, mens Taylor Spivey ble nummer fire. Maya Kingma fra Nederland var tredje og forhindret et amerikansk podium.

Rappaport var 30 sekunder bak Knibb. Kingma endte på 1: 55.05 med Spivey 18 sekunder bak Kingma. Østerrikske Julia Hauser var femte, tre sekunder etter Spivey.

“Jeg tenkte egentlig ikke på Tokyo, jeg ville bare komme i mål,” sa Knibb i kommentarer lagt ut på World Triathlon-nettstedet. “Maya var så god i de tekniske delene av sykkelen, så jeg ville bare være oppmerksom på det og skyve inn seksjonene der gruppen var tregere. Jeg var som “Jeg må løpe,” jeg visste at jeg bare trengte det andre, og det var ikke mye tid til å tenke. “

Rappaport sa at han var glad for å være en del av en “amerikansk en-to.”

“Jeg var fokusert på å fange Taylor og Maya etter å ha løpt bare to ganger siden pandemien, og i dag følte jeg at jeg hadde funnet mitt konkurransefortrinn igjen,” sa hun.

Kingma sa Knibb overrasket henne under sykkelen.

“Jeg var forberedt på å gi alt i svømmeturen og den første runden på sykkelen, og jeg håper det er en liten gruppe,” sa Kingma. “Taylor (Knibb) kom seg unna tidligere enn planlagt, og var så sterk på straights, vi trakk oss unna. Han prøvde bare å holde rattet, og jeg så gapet utvide seg. “

Amerikanske Katie Zaferes ble 22. av de 55 startende på tiden 1: 57.12. Zaferes, verdensmesteren i 2019, endte på pallen i de tre siste løpene på Yokohama: sølv i 2017 og 2018 og en rekord på 1: 52.12 mens han vant i 2019. Coronaviruspandemien forhindret løpet fra å finne sted ut i 2020.

En amerikaner tok også pallen i den påfølgende herrenes begivenhet. Norges Kristian Blummenfelt vant på tiden 1:42:55, belgiske Jelle Geens ble nummer to på 1:43:05 00 og amerikanske Morgan Pearson var syv sekunder bak Geens i tredje.

Kurset i OL i Tokyo arrangeres i Odaiba Marine Park i Tokyo Bay. Herrenes løp er planlagt til 26. juli, kvinnene en dag senere og et nytt blandet stafett 31. juli, alle sammen tidlig på morgenen for å ta hensyn til forventede høye temperaturer og undertrykkende fuktighet i Tokyo.

