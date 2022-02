Amerikanerne annonserte nye sanksjoner og sendte 7000 soldater til Tyskland

Den russisk-ukrainske konflikten legger press på energimarkedet. Han sa at USA utnyttet strategiske oljereserver for å kontrollere stigende drivstoffpriser. Biden har lovet.

Washington “V.Ytterligere råoljetønner bør slippes ut hvis forholdene tillater det“Mr. Biden insisterte på å være amerikaner.”Har allerede liddØkning i bensinpriser ved pumpen.

Våre styrker Vi dro ikke til Europa for å kjempe i Ukraina, men for å forsvare våre NATO-allierte.

Joe Biden forsikret også at han ville bli beskyttet.Hver tomme av NATOs territorium“Men han sa at han ikke ville sende tropper til Ukraina.”Våre væpnede styrker skal ikke til Europa for å kjempe i Ukraina, men for å beskytte våre NATO-allierte og for å berolige disse østlige allierte.Joe Biden sa i en TV-adresse at USA ville sende 7000 soldater til Tyskland for å love troskap til NATO-allierte.

Den amerikanske presidenten har lovet at hans russiske utsending skal være Vladimir Putin.En internasjonal Baria“Og”Planlegger ikke å snakke med“Russlands president.

Sanksjoner mot Hviterussland

Etter president Bidens inngripen kunngjorde finansdepartementet sanksjoner mot 24 hviterussiske individer og organisasjoner.

Sanksjonene var rettet mot banker, sikkerhets- og sikkerhetsbyråer, sikkerhetstjenestemenn i den hviterussiske regjeringen og slektninger til den hviterussiske presidenten Alexander Lukasjenko.Forsvarssektoren og Hviterussland sine finansinstitusjoner er to områder der Hviterussland har særlig nære bånd med Russland“, understreker statskassen i sin pressemelding.