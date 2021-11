Amerikanerne forbereder seg på å observere århundrets lengste måneformørkelse

Lengste måneformørkelse delvis XXImeg århundre, av et varighet totalt seks timer og to minutter, vil finne sted om morgenen 19. november. Øst måneformørkelse det vil være den lengste siden XVmeg århundre, og vil finne sted mellom kl. 06.02 UTC (øyeblikket der Måne går inn i jordens skygge) og kl. 12:04 (tiden den drar). Dessverre vil den bare være synlig i Amerika og Øst-Asia Soleil være allerede i Europa på et tidspunkt da månen vil være delvis skjult (en animasjon og alle detaljene om formørkelsen er synlige her på nettstedet Tid og dato). Maksimum av formørkelsen vil inntreffe kl. 9:02 UTC, hvor 99 % av til månen Det vil være i jordens skygge.

Hvorfor er formørkelsen 19. november 2021 så lang? Maksimumspunktet vil nås omtrent 41 timer før månen når sitt høydepunkt. apogee, det vil si det lengste punktet fra jorden. Men jo lenger unna månen er, jo saktere beveger den seg langs månen bane, som betyr at det tar lengre tid å passere gjennom jordens skygge. Ved å sammenligne, den totale formørkelsen 26. mai 2021, som hadde vart i fem timer og to minutter (en time mindre), hadde skjedd omtrent ni timer etter perigee, det nærmeste punktet til jorden. Sistnevnte var imidlertid mer imponerende fordi dens omfanget (andel av den formørkede delen) var 1,009 sammenlignet med 0,974 19. november. Den nest lengste delvis formørkelse 1200 år mellom 1451 og 2650 vil finne sted 30. november 2039 og vil vare i seks timer. Merk av i kalenderen!