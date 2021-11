Amerikanerne mister tilliten i møte med stigende priser

Amerikanske forbrukertillit falt i november til det laveste nivået på ti år, på grunn av akselererende inflasjon og en nedgang i kjøpekraften deres, et tema som Joe Biden har identifisert som en prioritet.

Indeksen står på 66,8 poeng, opp fra 71,7 i oktober, ifølge et foreløpig estimat fra University of Michigan-undersøkelsen som ble offentliggjort fredag.

Forbrukerne er bekymret for prisene som fortsetter å stige i USA.

“Det er rapportert at prisene på boliger, kjøretøy og varige varer har økt hyppigere (av forbrukere undersøkt) enn noen gang på mer enn et halvt århundre.Forklarer Richard Curtin, økonomen som er ansvarlig for denne etterforskningen.

Globale forsyningsvansker, med sterk amerikansk etterspørsel, drevet av særlig statlig betalt bistand, drev prisene opp.

“Høy inflasjon midt i utbredte forsyningsavbrudd vil forhindre en full gjenoppretting gjennom 2022Maher Rashid, økonom ved Oxford Economics advarer.

Disse vanskelighetene forsterkes av mangelen på behandlere, arbeidere, lastebilsjåfører, servitører eller til og med selgere.

Alle sektorer er involvert, og dette får til syvende og sist konsekvenser for sluttkunden.

Økende lønn

“En av fire forbrukere rapporterte en nedgang i levestandarden på grunn av inflasjon“Spesielt de med lavere inntekt og eldre forbrukere,” sa Curtin.

Lønningene har absolutt økt, men ikke nok til å oppveie de høyere prisene. “Halvparten av familiene (svarte på undersøkelsen) forventer nedgang i realinntekt neste årbekrefter Richard Curtin.

“For husholdningene vil høy inflasjon utover lønnsøkning fortsatt være et hinder på kort siktRubeela Farooqi, sjeføkonom i HFE, kommenterte.

Mangelen på arbeidskraft driver allerede opp lønningene, men den gir også næring til inflasjonen.

Først”stor resignasjon«Ansatte fortsetter å by blant arbeidsgivere som er villige til å gjøre hva som helst for å tiltrekke seg kandidater.

Dermed forlot 4,4 millioner mennesker jobben i september, et rekordantall siden de begynte å samle inn slike data i desember 2000, sa Arbeidsdepartementet fredag.

I tillegg til å merke deres kjøpekraft, også forbrukerneøkende overbevisning […] En effektiv politikk er ennå ikke etablert‘, beskriver Richard Curtin.

Høy inflasjon så langt hadde vært forventet som midlertidig av mange økonomer, men også av Det hvite hus.

“absolutt prioritet“

Men månedene går, og inflasjonsratene faller ikke, før de i oktober nådde de høyeste nivåene siden 1990: prisene steg 6,2 % sammenlignet med oktober 2020, etter 5,4 % i september, ifølge forbrukerprisindeksen.

Dette fikk Joe Biden til å påpeke onsdag at han var “Topp prioritet“.

Han regner med investeringer han håper å få vedtatt i Kongressen, for å støtte økonomien på lang sikt, men også for å beseire inflasjonen, spesielt ved å øke vekstpotensialet til den amerikanske økonomien.

Den amerikanske sentralbanken (Fed) kan også tilpasse sin politikk. I normale tider ville en slik inflasjon fått dem til å heve styringsrentene, men i dagens sammenheng frykter de at en slik oppgang i sysselsettingen vil skade.

I sitt siste møte holdt den den mellom 0 og 0,25 % for å fortsette å støtte økonomien. Imidlertid lanserte den sin policy-normalisering, og begynte å redusere sine aktivakjøp, for å tilføre mindre likviditet.

Dette trinnet skal være fullført innen midten av neste år, og baner vei for en renteøkning. Men i møte med inflasjonen kan Fed øke tempoet.