Amerikanernes forestående retur til månen? En ny rakett er i ferd med å ta av

Vulcan Centaur-raketten fra industrigruppen ULA, som samler Boeing og Lockheed Martin, vil foreta sin første flytur fra Cape Canaveral, og ta av klokken 02:18 lokal tid mandag (07:18 GMT).

Landeren, kalt Peregrine, ble utviklet av oppstarten Astrobotic, med støtte fra NASA, som ga dette selskapet i oppdrag å transportere vitenskapelig utstyr til Månen, en kontrakt verdt 108 millioner dollar.

Oppskytningen skulle innlede en rekke oppdrag støttet av den amerikanske romfartsorganisasjonen, som ønsker å stole delvis på privat sektor for sine måneambisjoner.

Hvis Astrobotic klarer å lande på Månen som planlagt 23. februar, kan det bli det første selskapet som oppnår denne bragden.

De siste årene har israelske og japanske selskaper forsøkt å lande på månen, men disse oppdragene endte i ulykker.

– Å lede USA tilbake til månens overflate, for første gang siden Apollo, er en enorm ære, sa Astrobotic-sjef John Thornton på en pressekonferanse fredag. Han sa imidlertid at han var klar over vanskeligheten med oppgaven og risikoen for å mislykkes.

Omtrent 50 minutter etter avgang må Peregrine skille seg fra raketten: Astrobotic vil da slå på enheten og forsøke å etablere kommunikasjon. Hvis alt går bra, vil landeren fortsette sin rute til vår naturlige satellitt.

En gang i månebane vil sonden vente til lysforholdene er tilstrekkelige til å forsøke å lande.

Det planlagte landingsstedet er på nærsiden av Månen, nær mystiske kupler dannet av lava, men som forskere sliter med å forklare.

Takket være instrumentene som sendes, vil NASA måtte studere sammensetningen av overflaten, samt strålingen.

menneskelig aske

Værmeldingene virker ganske gunstige for mandagens takeoff, men mye mindre for de påfølgende tre dagene, mulige forsinkelsesdatoer ved utsettelse. Om nødvendig åpnes enda et skytevindu 23. januar.

Oppdraget har også skapt kontrovers fordi det bar asken eller DNA fra dusinvis av mennesker, inkludert Star Trek-skaperen Gene Roddenberry. Et partnerskap med selskapet Celestis, spesialisert på «minneromsflyvninger».

Å sende denne asken til månen vekket harme til Navajo-indianerstammen, som fordømte «vanhelligelsen av et hellig sted».

Som rapportert fredag ​​under et møte med representanter for NASA, den amerikanske luftregulatoren og Det hvite hus, fikk ikke stammen en utsettelse av oppskytningen.

Vulcan Centaur, under utvikling i omtrent 10 år, representerer «fremtiden til selskapet,» understreket Mark Peller, visepresident for ULA-gruppen.

Raketten (omtrent 60 m høy) skal tillate den å erstatte Atlas V- og Delta IV-utskytningene og konkurrere med SpaceX med rimeligere starter.

ULA, som planlegger seks Vulcan Centaur-lanseringer i år, ønsker å gjenopprette motorene etter hver flytur for enda større lønnsomhet.

Måneøkonomi

Mens NASAs oppdrag bare er midlertidig, representerer det likevel et stort skritt for byrået, som søker å fremme utviklingen av en måneøkonomi.

Av denne grunn har den signert en kontrakt med flere selskaper, inkludert Astrobotic, om å sende vitenskapelig utstyr til månen. Programmet, kalt CLPS, gir bedrifter avgjørende finansiering.

Et annet utvalgt selskap, Intuitive Machines, planlegger også å skyte opp til Månen i midten av februar med en SpaceX-rakett.

Denne nye strategien skulle tillate NASA å «ta turen oftere, raskere og for mindre penger,» forklarte Joel Kearns, en senior tjenestemann ved romfartsorganisasjonen.

Disse oppdragene for å studere månemiljøet bør forberede astronautenes retur til månen, som NASA planlegger med Artemis-programmet.

Til dags dato er det bare USA, Sovjetunionen, Kina og India som har klart å lande en enhet på månen.

Et oppdrag fra den japanske romfartsorganisasjonen (Jaxa) er også planlagt å forsøke å lande på månen om omtrent to uker. Russland på sin side gikk spektakulært glipp av en månelanding i sommer.