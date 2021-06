Amerikansk demokrati kjemper for sitt liv – Republikanerne bryr seg ikke Robert Reich

Søndag kunngjorde West Virginia Senator Joe Munch i en utgave av Charleston Gazette-Mail at han var imot loven for folket. Han er også imot å avslutte Philipster.

En avstemning i den viktigste statsavisen handler om en posisjon en senator kan hevde.

Dette er en direkte tommelfingerrespons på president Bidens tynt tilslørte kritikk av Munch i Tulsa sist tirsdag, hvor han forklarte hvorfor Biden synes det er vanskelig å oppfylle sin høyeste prioritet – den nye loven om stemmerett, som vil velte nye undertrykkelseslover i republikansk dominert stater, og velgerbedrageri. Bruker kravet som en unnskyldning.

“Alle på TV var som:” Hvorfor gjorde ikke Biden dette? ” Jeg hører at. ” Spurte Biden retorisk i Tulsa. “Vel, fordi Biden faktisk bare har fire stemmer i huset, er det uavgjort i Senatet, og to medlemmer av Senatet stemmer mer med mine republikanske venner. Men vi ga ikke opp. ”

Alle vet at han nevner Munch og Arizona Senator Kirsten Cinema.

Den offentlige avvisningen av Pittsburgh Munch søndag markerer slutten på loven for folket. Dette får republikanerne til å fortsette sin skamløse kampanje for å undertrykke velgerne Republikanere Å vinne midtveisvalget i 2022 og etablere republikansk styre i en generasjon.

Som det er, utgjør registrerte republikanere bare omtrent 25% av det amerikanske velgerne, og den prosentandelen ser ut til å krympe i kjølvannet av Trumps ulykkelige bortvisning.

Men landlige republikanere som Wyoming (med 574 000 innbyggere) får to senatorer akkurat som urbane som California (med nesten 40 millioner), og fordi republikanerne har Jerrymond-distrikter, for å gi dem 19 ekstra seter for å velge husmedlemmer. De vil holde seg uten å spire, skalaene er allerede gjennomvåt.

En flom av statslovene etter Trump er mulig Demokrater Det er lett å manipulere stemningsnivået for republikanske statslovgivere å stemme på.

Munchin sier at John Lewis støtter utvidelse av stemmerettloven til alle 50 stater. Det er lite trøst.

Den opprinnelige loven om stemmerett fra 1965 ble slått ned av Høyesterett i 2013, basert på den tvilsomme logikken om at den ikke lenger er nødvendig fordi stater med en historie om å undertrykke svarte stemmer ikke lenger gjør det. (Innen 24 timer etter kjennelsen kunngjorde Texas at de ville håndheve en streng foto-ID-lov, som Mississippi og Alabama snart fulgte.)

Effektiviteten av en ny nasjonal stemmerettlov avhenger av et aktivistisk rettsvesen som er villig til å blokkere statlige endringer i stemmeloven som undertrykker avstemming. Og En aktivist som er villig til å støtte slike rettslige avgjørelser i Høyesterett. Ikke spill på heller. Vi vet hva som skjedde med rettsvesenet under Trump, vi vet hva som skjedde med Høyesterett.

Dessuten ville en ny stemmerettlov ikke oppheve den siste undertrykkelsesrunden av republikanske lover om undertrykkelse av velgerne.

Uten Munch ville trolig Four Peoples Act være død, om ikke for Bidens overtalelse av en republikansk senator om å slutte seg til senatdemokratene – Mitt Romney fra Utah, en hederlig institusjonist som bryr seg om amerikansk demokrati, som offentlig fordømte Trump for å lyve om 2020 valg.

Gitt Trumps fortsatte grep om det krympende republikanske partiet, vil enhver republikansk senator avslutte sin politiske karriere med demokrater for å støtte loven for folket. Modige profiler gir en god kopi av politiske kondolanser og monumenter.

I denne skammelige æraen frykter jeg at historien vil vise at republikanske senatorer er mer forente enn demokratiske senatorer i sin motstand mot stemmeretten.

Fremtiden for det amerikanske demokratiet trenger bedre motsetninger.