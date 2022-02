Amerikansk etterretning sier russiske styrker har fått ordre om å invadere Ukraina

Dette er informasjonen som fikk president Biden til å «bekrefte» at han hadde bestemt seg for å invadere Ukraina på fredag, hevdet Washington Post, uten direkte å sitere anonyme kilder.

Det hvite hus, Pentagon og utenriksdepartementet bekreftet eller avkreftet ikke påstandene, ifølge andre amerikanske medier.

På fredag ​​bekreftet en tjenestemann i Pentagon at mer enn 40 % av russiske tropper konsentrert om Ukrainas grenser nå var under angrep, og la merke til at fasen med russisk-ledet ustabilitet i landet hadde «begynt».

Tjenestemannen sa at bevegelsen av russiske tropper mot den ukrainske grensen har blitt observert siden onsdag.

Washington har advart i flere uker om at Russland vil forårsake en hendelse ved den ukrainske grensen for å rettferdiggjøre sin invasjon av Ukraina. Søndag bekreftet den diplomatiske lederen Anthony Blingen at «alt» tyder på at Russland er på «kanten» av å okkupere Ukraina.

Russland benekter enhver aggresjonsplan, men krever garantier for sin sikkerhet, slik som tilbaketrekking av NATO fra Øst-Europa, hvorav mange har blitt avvist av Vesten.