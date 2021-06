Amerikansk hetebølge direkte: 250 dør i historisk ‘varmekuppel’ i Portland, Seattle og mer

For mange år siden trenger ikke Seattle-innbyggere å bekymre seg for å få sentral klimaanlegg eller kjøpe en vindusenhet i byens milde somre.

Ifølge data fra US Housing Survey of the US Census Bureau, hadde bare 31 prosent av hjemmene i Seattle klimaanlegg i 2013. Denne prosentandelen øker gradvis hvert år, og innen 2019 har 44,3 prosent av hjemmene klimaanlegg.