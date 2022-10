Amerikansk mellomvalg: Obama ber om redningsaksjon fra demokratene

Den tidligere presidenten gjenopptar møtene veldig merkbart.







Av AFP

Publisert 29.10.2022 kl. 22:55 Lesetid: 2 minutter



har Når det nærmer seg avgjørende midtveiskongressvalg i USA, driver en demokratisk partipresident, ingen ringere enn Joe Biden, en hard kampanje. Innen 8. november, en valgdato med betydelig innsats, vil vi se mer av Barack Obama overalt, på gulvet og i kampanjescener, enn den nåværende leietakeren i Det hvite hus.

Fredag ​​snakket de to samtidig i begge hjørner av Amerika: Joe Biden i Pennsylvania, Barack Obama i Georgia, to avgjørende stater for den demokratiske kampanjen. Begge nektet i hovedsak den samme talen: Det er et spørsmål om å redde amerikansk demokrati ved å forpurre Donald Trumps parti, republikanerne.

Men den tidligere demokratiske lederen stjal showet fra løpskameraten sin, og lekte med sin sans for rekapitulasjon og kunsten hans «punchlines», og han mistet aldri sin veltalende letthet.

«Hvis de vinner, er det ikke noe å si hva som vil skje», sa Barack Obama til konservative i begeistring og skjorteermer, mens han nyter jubelen fra publikum i Atlanta. «Jeg vil at du skal stå opp av sengen og stemme! Legg fra deg telefonen, forlat TikTok og stem!».

Lørdag i Detroit, Michigan, kunne den tidligere presidenten demonstrere denne motviljen. «Sir, det er det jeg sier. Vi har en struktur i vårt demokrati. Dette er meg som snakker, og du vil ha en sjanse til å snakke senere. Du ville ikke gjort det på arbeidsplassen din,» sa han og utfordret en demonstrant.

Den tidligere presidenten – fra 2009 til 2017 – trakk seg tilbake fra den politiske arenaen og viet seg til andre aktiviteter: produksjon av dokumentarer, publikasjoner, filantropi … Men han kom tilbake dit på en svært betydelig måte, med kjedemøter: Georgia, Michigan og seinere. Wisconsin på lørdag, det er Nevada på tirsdag og deretter Pennsylvania.

Meningsmålinger, tatt med en klype salt, spår at demokratene vil beholde sin prekære kontroll over Senatet, men miste Representantenes hus til fordel for den republikanske opposisjonen.